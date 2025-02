Policja przerwała występ Eda Sheerana. Nagranie

"Guardian" informuje, że Ed Sheeran grał w niedzielę na gitarze i śpiewał swój przebój "Shape of You" na chodniku przy ulicy Church Street w mieście Bengaluru, gdy podszedł do niego policjant, który odłączył mu mikrofon. Zebrani wokół fani zaczęli buczeć, niektórzy próbowali rozmawiać z policjantem, ale ten był nieugięty. Uliczny koncert dobiegł końca. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z zajścia.