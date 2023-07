Ile zarabia aktor w Hollywood? CNN podaje średnie wynagrodzenie

To po prostu pracujący ludzie, którzy próbują zarobić na życie, chcąc opłacić czynsz, mieć jedzenie na stole i zawieźć dzieci do szkoły - mówi o strajkujących w Hollywood aktorka i prezeska SAG-AFTRA Fran Drescher, cytowana przez CNN. Statystyki wskazują, że zarobki na planach filmów i seriali są dalekie od powszechnych wyobrażeń.

Amerykańska Gildia Aktorów Ekranowych (SAG-AFTRA), związek zawodowy reprezentujący 160 tysięcy amerykańskich aktorów, w piątek rozpoczął strajk. Aktorzy domagają się między innymi wyższych wynagrodzeń i zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich wizerunków przez sztuczną inteligencję. - Nie pozostawiono nam żadnej alternatywy - powiedział dyrektor wykonawczy związku Duncan Crabtree-Ireland, nawiązując do zerwanych negocjacji z Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), stowarzyszeniem producentów filmowych i telewizyjnych, które reprezentuje wielkie wytwórnie w Hollywood i gigantów streamingu.

Strajk aktorów w USA PAP/EPA/SARAH YENESEL

- Wbrew stereotypowi nie wszyscy hollywoodzcy aktorzy są bogaci - oceniła w rozmowie z CNN aktorka i prezeska SAG-AFTRA Fran Drescher. - To po prostu pracujący ludzie, którzy próbują zarobić na życie, chcąc opłacić czynsz, mieć jedzenie na stole i zawieźć dzieci do szkoły - stwierdziła.

Ile zarabiają aktorzy w Hollywood?

Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS), cytowanych przez CNN, średnie wynagrodzenie aktora w Kalifornii w 2022 roku wyniosło 27,73 dolara za godzinę (ok. 110 zł - red.). Tymczasem średnie wynagrodzenie w sektorze prywatnym w USA w czerwcu 2023 wynosiło 33,58 dol. (133 zł) na godzinę. Aktorzy i pracownicy planów filmowych podkreślają też, że nie mogą liczyć na stałe pensje. Po okresie zatrudnienia następują często długie okresy starań o kolejny angaż.

Przed wygaśnięciem porozumienia ze studiami filmowymi SAG-AFTRA wynegocjowała określone stawki minimalne dla osób występujących na ekranie. Przykładowo, aktor, który pracował w programie telewizyjnym przez tydzień, powinien otrzymać minimalne wynagrodzenie w wysokości 3,7 tys. dolarów (ok. 14,8 tys. zł).

Hollywood Shutterstock

Aktorka Kellee Stewart w rozmowie z CNN zwróciła też uwagę na fakt, że znaczna część gaży nie trafia do portfeli aktorów. - Musisz zapłacić podatki i prowizje - wskazała, dodając, że ze swojej pensji opłaca również m.in. menedżera i prawnika negocjującego umowy. - Kiedy ustalane jest wynagrodzenie, już wiesz, że tak naprawdę otrzymasz mniej więcej o 35 procent mniej - oceniła.

Kto zarobił w Hollywood najwięcej

Z zestawienia najlepiej opłacanych artystów magazynu "Forbes" wynika, że najlepiej opłacanym aktorem 2022 roku był Dwayne Johnson, znany m.in. z filmów "Szybcy i wściekli". W zeszłym roku miał zarobić 270 milionów dolarów. Jednak według "Forbesa" większość jego dochodów pochodziła ze sprzedaży jego tequili. Z kolei Tom Cruise za rolę w "Top Gun: Maverick" miał otrzymać 100 milionów dolarów.

Większość aktorów o podobnych zarobkach może tylko pomarzyć. Aktor w ciągu roku musi zarobić minimum 26,4 tys. dolarów, by kwalifikować się do związkowego ubezpieczenia zdrowotnego - odnotowuje CNN. Zdaniem Shaana Sharmy, aktora i członka zarządu SAG-AFTRA, tylko 12,7 proc. członków SAG-AFTRA kwalifikuje się do takiego ubezpieczenia.

Strajk amerykańskich aktorów

Amerykańska Gildia Aktorów Ekranowych w czerwcu przeprowadziła głosowanie, w którym 97,91 proc. oddanych głosów poparło autoryzację strajku. Zagłosowało niemal 65 tys. osób, czyli ok. 48 proc. członków Gildii. W liście SAG-AFTRA do członków, z apelem o głosowanie za autoryzacją strajku, liderzy związku stwierdzili, że branża się drastycznie zmieniła. "W pełni wkroczyliśmy w erę cyfrowej i streamingowej branży rozrywkowej. Wymaga to umowy odpowiedniej dla nowego modelu biznesowego" - przekazali. Aktorzy ostatni raz strajkowali w 2000 roku.

Autor:wac//az

Źródło: CNN, bls.gov, tvn24.pl