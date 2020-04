Francis Lawrence pracuje nad prequelem "Igrzysk śmierci"

Bohaterem najnowszej książki Suzanne Collins "The Ballad of Songbirds And Snakes" jest 18-letni Coriolanus Snow, na długo przed tym, jak został prezydentem Panem. Powieść trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych 19 maja, a w Polsce ukaże się w połowie czerwca. Scenariusz na potrzeby filmu przygotowuje Michael Arndt, zdobywca Oscara za pamiętną "Małą Miss". Zapewnia, że warto było czekać na książkę Collins, której zamierza być wierny.