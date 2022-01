Igor Bogdanoff nie żyje. Kilka dni wcześniej zmarł jego brat bliźniak

"W pokoju i miłości, w otoczeniu swych dzieci i bliskich, Igor Bogdanoff odszedł w poniedziałek 3 stycznia" - napisano w oświadczeniu rodziny, które przytoczył brytyjski "The Independent". 72-latek pozostawił swą byłą żonę, pisarkę Amelie de Bourbon-Parme oraz sześcioro dzieci.

Bracia Bodganoff - kim byli?

Bracia Bogdanoff prowadzili we francuskiej telewizji program science fiction "Temps X", który emitowany był w latach 1979-1987. Potem bliźniacy zniknęli z mediów. Do aktywności medialnej wrócili na początku lat 90., gdy zostali oskarżeni o plagiat w swojej publikacji "Dieu et la science". Spór rozstrzygnięto polubownie.