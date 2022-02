Ian McDonald nie żyje. Współzałożyciel King Crimson miał 75 lat

W debiutanckim albumie grupy z 1969 r. "In the Court of the Crimson King" artysta gra na wielu instrumentach - między innymi na saksofonie, flecie i wibrafonie. Album uważany jest obecnie za przełomowy, ponieważ zapoczątkował wprowadzenie do rock and rolla motywów muzyki klasycznej i znacznie wydłużył czas trwania utworów. To z tego albumu pochodzi nagranie "Epitaph".