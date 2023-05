"Hotel Paradise All Stars". Wracają ulubieńcy widzów z poprzednich edycji

O co chodzi w "Hotelu Paradise"

Dziewięcioro singli (w wieku 18-30 lat) wprowadza się do luksusowego kurortu. Osiem osób dobiera się w pary i przez siedem dni dzielą jeden pokój hotelowy. Osoba, która zostaje sama, musi w tym czasie przekonać do siebie uczestników, by znaleźć kogoś do pary w następnym odcinku. Jeśli jej się to nie uda, odpada z programu. W jej miejsce pojawia się ktoś nowy i cała zabawa rozpoczyna się od początku. Uczestnicy programu nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani kontaktować się z nikim spoza kurortu.

Kto wystąpi w "Hotel Paradise All Stars"?

W pierwszym odcinku pojawi się dziewięciu uczestników. Wśród nich: Barbara Pędlowska (trzecia edycja), Julia Skrodzka (druga edycja), Grzegorz Głuszcz (szósta edycja), Natalia „Nana” Majos (czwarta edycja) i Łukasz „Blondino” Książkiewicz (pierwsza edycja). Wracając do "Hotelu Paradise", nie wiedzieli, z kim się spotkają - czy będą to ich rywale, czy może byli partnerzy. Na co liczą? - Przede wszystkim na dobrą zabawę. Chciałam też bliżej poznać uczestników innych edycji. Czułam, że tego potrzebuję, by podsumować sobie ten rozdział mojego życia – mówi Pędlowska. - Chcę wykorzystać tę okazję, by po upływie dłuższego czasu i nabraniu doświadczeń życiowych, pokazać siebie z dojrzalszej strony - tłumaczy Skrodzka. - Przede wszystkim to świetna okazja do tego, by pokazać światu moją muzykę - nie ukrywa Książkiewicz.