100 najbardziej cenionych filmów Hollywood. "Ojciec chrzestny" najlepszy, ale im dalej tym dziwniej

"Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli, "Czarnoksiężnik z Oz" Victora Fleminga i "Obywatel Kane" Orsona Wellesa, to pierwsza trójka spośród 100 tytułów najbardziej cenionych w Hollywood. Filmy wybrano w głosowaniu, które przeprowadził najważniejszy magazyn branżowy "The Hollywood Reporter".

Choć swój ranking "THR" przygotował w 2015 roku (w głosowaniu brali udział wszyscy pracownicy studiów filmowych, począwszy od aktorów, przez reżyserów i producentów aż po oświetleniowców czy agentów gwiazd) teraz, w czasie pandemii, udostępnił go ponownie, zachęcając do komentowania. Natychmiast stał się najchętniej czytanym materiałem magazynu.

Coppola, Fleming i Welles - wielcy wygrani

O gustach się nie dyskutuje?

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku innych pozycji ocenionych zaskakująco wysoko przez Hollywood. I tak wspomniane "Pulp Fiction" Tarantino tu w czołówce listy, AFI sytuuje na 95 miejscu. Świetnie zrealizowane, ale czysto rozrywkowe familijne kino, czyli "Powrót do przeszłości" Roberta Zemeckisa i "Poszukiwacze zaginionej Arki" Stevena Spielberga - w ogóle nie uwzględnione w pierwszej setce przez AFI - przedstawiciel Hollywood umieścili na 12 i 13 miejscu. Za to takie arcydzieło, jak obsypany Oscarami "Amadeusz" Milosa Formana, trafiło na miejsce 81.

Do śmiechu prowokować może fakt, że wyżej od filmu Formana ocenieni zostali choćby "Pogromcy duchów" (76) Ivana Reitmana, udany horror, który jednak nijak może uchodzić za wart uwiecznienia wśród stu najlepszych tytułów w historii kina. Niemal na samym końcu listy (miejsce 94) pojawia się obsypany Oscarami genialny obraz Michaela Cimino "Łowca jeleni". Wyprzedza go - i to o 11 pozycji - "Szklana pułapka" (83) Johna McTiernana. Nie, to nie żart.