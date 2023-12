Vin Diesel pozwany. Była asystentka oskarża aktora o przemoc seksualną i bezprawne zwolnienie  

Według relacji mediów w czwartek była asystentka Vina Diesela złożyła przed Sądem Najwyższym Los Angeles cywilny pozew przeciwko aktorowi, jego siostrze oraz prowadzonym przez niego firmom. Gwieździe "Szybkich i wściekłych" zarzuciła przemoc seksualną. Jej pozew obejmuje również zarzuty dotyczące bezprawnego zwolnienia i dyskryminacji ze względu na płeć. Jak pisze BBC do czynów wymienionych w pozwie miało dojść w hotelu St. Regis w Atlancie, podczas kręcenia zdjęć do filmu "Szybcy i wściekli 5".

Vin Diesel pozwany przez byłą asystentkę

Jak wynika z treści pozwu, udostępnionej przez Hollywood Reporter, do zarzucanych czynów miało dojść "w dniu 10 lub około 10 września 2010 roku". Według fragmentów pozwu cytowanych przez BBC była asystentka twierdzi, że 56-letni Mark Sinclair (to prawdziwe nazwisko aktora - red.) obezwładnił ją w swoim apartamencie hotelowym "ignorując wyraźne oświadczenie o braku zgody", gdy ją obmacywał. Jak czytamy dalej kobieta miała "krzyknąć i pobiec do pobliskiej łazienki", ale gwiazdor filmowy "przygwoździł ją swoim ciałem do ściany" i dokonał na sobie aktu seksualnego.