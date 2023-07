Kolejny akt sporu o francuską posiadłość Angeliny Jolie i Brada Pitta. Oskarżenia o marnowanie pieniędzy i "grabież"

Trwający od blisko dwóch lat spór o francuską posiadłość Château Miraval, której współwłaścicielami byli Angelina Jolie i Brad Pitt, przybiera na sile. Stacja CNN dotarła do nowych dokumentów, z których wynika, że firma pośrednicząca niegdyś w interesach aktorki oskarża jej byłego męża o "marnowanie", a wręcz "grabież" aktywów.

Nouvel, firma inwestycyjna za pośrednictwem której Angelina Jolie posiadała udziały w posiadłości i winnicy, oskarża Brada Pitta oraz "współspiskowców" o "grabież" aktywów Château Miraval w Correns na południu Francji . Domaga się też co najmniej 350 milionów dolarów - podało w poniedziałek CNN, które dotarło do dokumentów sądowych. Jak czytamy Pitt miał "trwonić aktywa firmy", wydając miliony m.in. na renowację basenu, czterokrotną budowę i przebudowę klatki schodowej oraz odnowienie studia nagraniowego - jak przekonują adwokaci Nouvel.

Francuska posiadłość Jolie i Pitta

Jak przypomina "Financial Timaes" Pitt i Jolie pojechali w 2008 roku do Europy, gdzie po zwiedzaniu nieruchomości na francuskim wybrzeżu kupili posiadłość za 25 mln euro. Château Miraval jest położona w pobliżu winnicy, lasu i jeziora. XVII-wieczny zamek ma 35 sypialni, dwa baseny, saunę i jacuzzi, salę balową i teatr oraz lądowisko dla helikopterów. Zajmuje 400 hektarów. Za pomocą słynnego winiarza z Rhône, Marca Perrina zaczęli tam produkcję wina rosé. I winnica działa do dziś. Jak wynika z dokumentów ujawnionych w mediach, mimo rozwodu w roku 2022 wygenerowała ponad 15 mln euro zysku.