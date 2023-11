Aktorka Gal Gadot chce pokazać gwiazdom Hollywood okrucieństwa Hamasu

Aktorka, znana m.in. z roli Wonder Woman, chce zorganizować pokazy filmu dokumentalnego, bazującego na materiałach zebranych przez Siły Obronne Izraela - poinformował w niedzielę portal izraelskiej stacji telewizyjnej i24NEWS. Są w nim niecenzurowane ujęcia z kamer terrorystów Hamasu, mające dowodzić zbrodni i okrucieństw, jakich dopuścili się podczas ataku z 7 października na Izrael. Długość dokumentu to 47 minut. Jego tytuł zaś brzmi "Bearing Witness to the October Massacre" ("Świadectwo październikowej masakary" - tłum. red.)