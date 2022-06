Dakota Johnson o "psychotycznych" doświadczeniach w pracy na planie "Pięćdziesięciu twarzy Greya"

Dakota Johnson o kręceniu "Pięćdziesięciu twarzy Greya"

Zdaniem Dakoty Johnson to scenariusz był głównym źródłem konfliktów na planie produkcji z Eriką Leonard James (znaną pod pseudonimem E.L. James) - autorką książkowego pierwowzoru i producentkę filmu. "Robiliśmy ujęcia filmu, który chciała zrobić Erika, a potem ujęcia filmu, który my chcieliśmy zrobić. Były fragmenty książek, które po prostu nie pasowałyby do filmu. Na przykład wewnętrzny monolog, który momentami był niesamowicie tandetny. Nie dało się tego wymówić na głos" - wspomina aktorka, podkreślając, że James miała dużą kontrolę nad produkcją każdego dnia.

Odmienne wizje autorki i osób pracujących na planie miały prowadzić do licznych konfliktów: "To zawsze była bitwa. Było wiele różnych nieporozumień. Nigdy nie byłam w stanie o tym mówić zgodnie z prawdą, bo chcesz promować film we właściwy sposób, a ja jestem dumna z tego, co ostatecznie zrobiliśmy i wszystko układa się tak, jak powinno. Ale było to trudne" - twierdzi Johnson.