Aktor Kiefer Sutherland zatrzymany przez policję

Według policji w Los Angeles Sutherland wsiadł do taksówki, po czym "zaatakował fizycznie kierowcę (ofiarę) i groził mu". Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Sunset Boulevard i Fairfax Avenue w Hollywood kilkanaście minut po północy w poniedziałek. Kierowca pojazdu nie odniósł obrażeń.

Kanadyjski aktor został zatrzymany, a następnie zwolniony z aresztu kilka godzin później po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tys. dolarów (ok. 180 tys. zł). W sądzie ma się stawić 2 lutego.

Kiefer Sutherland zatrzymany

59-letni aktor w przeszłości wchodził już w konflikty z prawem - przypomina BBC. W 2007 roku został skazany na 48 dni więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu i naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. Dwa lata później został zatrzymany za napaść, choć zarzuty zostały później wycofane. W 2020 roku policja w Los Angeles zatrzymała go za jazdę pod wpływem alkoholu.

Kiefer Sutherland jest synem aktora Donalda Sutherlanda. Rozpoznawalność przyniosła mu między innymi rola w serialu "24 godziny", za którą w 2002 roku otrzymał Złoty Glob. W dorobku ma również występy w takich filmach, jak "Czas zabijania", "Melancholia", "Najemnik" i "Bunt przed sądem wojennym".