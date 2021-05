Hey wróci na scenę. "Chcemy, żeby przez kilkadziesiąt minut było jak dawniej"

- My tu gadu, gadu, a Hey zagra po trzyipółrocznej drzemce jedyny w tym roku koncert. Zapraszamy Was z całego serca do Jarocina! Spotkajmy się! Hey nie wie, co się działo na świecie przez ten czas - nie mówcie nam o tym, nie jesteśmy ciekawi… Chcemy, żeby przez kilkadziesiąt minut było jak dawniej - razem! - zachęca Katarzyna Nosowska cytowana przez organizatorów Jarocin Festiwal.

Półwiecze jarocińskiego festiwalu i jeszcze więcej rocznic

Wśród potwierdzonych w programie artystów są: Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Edyta Bartosiewicz, Muchy, projekt "Hyperhemon. Darek Malejonek gra Houk", Brudne Dzieci Sida, Luxtorpeda, Wczasy, Sorry Boys, Paula i Karol, Strachy Na Lachy, Decapitated, The Analogs, Masturbator, JAD, Róża, Terrific Sunday, Moriah Woods, Swiernalis oraz Izzy and the Black Trees, Pull The Wire i Dziwna Wiosna.