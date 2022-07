Córka Johnny'ego Deppa i The Weeknd w serialu "The Idol" od HBO Max. Do sieci trafił zwiastun

HBO Max opublikowało zwiastun serialu "The Idol", który ma pojawić się na platformie pod koniec tego roku. W role głównych bohaterów wcielają się popularny kanadyjski wokalista The Weeknd oraz aktorka i modelka Lily-Rose Depp, córka Johnny’ego. Produkcję wyreżyseruje Sam Levison, twórca hitowej "Euforii".

O czym jest serial "The Idol"? Aspirująca piosenkarka popowa (Lily-Rose Depp) wdaje się w romans z tajemniczym właścicielem klubu nocnego z Los Angeles (The Weeknd). Gdy poznaje go bliżej, okazuje się, że mężczyzna jest liderem sekty religijnej. Jak wynika z udostępnionego w ostatnią sobotę przez HBO Max zwiastuna, w serialu nie będzie brakowało nocnych imprez, narkotyków i seksu.