Premiery serialowe HBO Max w 2024 roku. Nowości i kolejne sezony

W tym roku w HBO Max zobaczymy kontynuacje znanych i lubianych seriali, ale też kilka całkiem nowych. Wśród nich "Reżim" z Kate Winslet, "Sympatyka" z Robertem Downey Jr. oraz parodię filmów z superbohaterami "The Franchise".

15 stycznia premierę na HBO Max miał długo wyczekiwany "Detektyw: Kraina nocy". Bohaterkami czwartego sezonu kultowej serii są dwie policjantki: Liz Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Kali Reis). Badają sprawę zniknięcia ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal na Alasce. Po dwóch odcinkach krytycy są zgodni, że serial "wciąga od pierwszej minuty". Jakie inne nowości przygotowała stacja HBO Max?

HBO Max - serialowe nowości 2023

"Reżim" zadebiutuje na platformie już 4 marca. Serial pokazuje historię pewnego współczesnego europejskiego reżimu powoli chylącego się ku upadkowi. W roli dyktatorki zobaczymy Kate Winslet, która jest także producentką wykonawczą. W obsadzie poza nią m.in. Hugh Grant. "Reżim" ma sześć odcinków. Scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest Will Tracy (współscenarzysta "Sukcesji"), reżyserem Stephen Frears (nominowany do Oscara za film "Królowa"), a drugą reżyserką Jessica Hobbs (która ma na koncie Emmy za "The Crown").

Kolejna nowość, "Sympatyk", to serial oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyena pod tym samym tytułem. Thriller szpiegowski i międzykulturowa satyra w jednym. Opowiada o zmaganiach w połowie francuskiego, w połowie wietnamskiego komunistycznego szpiega, który podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie zostaje zmuszony do ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Tam, żyjąc w społeczności uchodźców z Wietnamu Południowego, szpieguje ją i składa raporty Wietkongowi. W obsadzie produkcji m.in. Robert Downey Jr., który wciela się jednocześnie w kilka drugoplanowych ról. Aby zaoszczędzić czas na charakteryzację łysiny, aktor zgolił do filmu głowę.

"The Franchise" to z kolei komedia, która będzie parodią filmów Marvela i DC. Pokazuje kulisy powstawania filmów o superbohaterach. Poznamy ekipę niezbyt lubianego filmu, która walczy z różnymi problemami. "'The Franchise' rzuca światło na chaos panujący w świecie tworzenia filmów o superbohaterach, aby zadać pytanie, jak dokładnie powstaje kinowy fast food" - zapowiadają producenci. Serial tworzy Sam Mendes ("Skyfall") wraz z Armando Iannuccim ("Veep") i Jonem Brownem ("Sukcesja", "Veep").

HBO Max - serialowe kontynuacje 2023

Wśród kontynuacji najbardziej wyczekiwany przez fanów jest niewątpliwie drugi sezon "Rodu smoka", który będzie miał premierę latem 2024 roku. Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina "Ogień i krew" i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w "Grze o tron". "Ród smoka" opowiada historię rodu Targaryenów. Drugi sezon będzie miał osiem odcinków.

Właścicielem HBO Max jest Warner Bros. Discovery, właściciel TVN24.

Autor:joan//mro

Źródło: HBO Max