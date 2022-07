Filmowe klasyki z Robertem De Niro i prequel "Gry o tron". Sierpniowe nowości w HBO Max

W sierpniu w ofercie HBO Max znajdzie się kilka słynnych filmów, m.in. "Dawno temu w Ameryce", "Czarna lista Hollywood" i "Szeregowiec Ryan". Najbardziej wyczekiwana premiera serialowa to "Ród smoka", prequel "Gry o tron". Co jeszcze trafi na platformę w nadchodzącym miesiącu?

Już na początku miesiąca (6 sierpnia) w HBO Max pojawi się "Dawno temu w Ameryce", film uznawany przez krytyków za jeden z najwybitniejszych w historii kina. W trwającej prawie cztery godziny gangsterskiej opowieści autorstwa Sergia Leone w główną postać wcielił się Robert De Niro. Amerykański gwiazdor jest też pierwszoplanową postacią dwóch innych filmów, które w sierpniu trafią do serwisu. "Czarna lista Hollywood" to historia reżysera (De Niro), który po latach wraca do Stanów Zjednoczonych i znajduje się na celowniku nowych władz. "Król komedii" to czarna komedia w reżyserii Martina Scorsese o początkującym komiku, który stara się zwrócić na siebie uwagę swojego idola.