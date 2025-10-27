Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"To" powraca. Witajcie w Derry - dziś premiera w HBO Max

|
"To. Witajcie w Derry"
Zwiastun "To: Witajcie w Derry"
Źródło: HBO Max
Pennywise znów straszy. Od poniedziałku w HBO Max możemy oglądać nowy serial - "To: Witajcie w Derry". Prequel filmowych hitów, na kanwie powieści Stephena Kinga, już zbiera entuzjastyczne recenzje.
Kluczowe fakty:
  • W kolejne poniedziałki, począwszy od 27 października, na platformie HBO Max możemy oglądać nowe odcinki serialu "To: Witajcie w Derry".
  • W serialu zobaczymy znanego z filmu "To" i jego kontynuacji klauna Pennywise, w którego rolę wciela się Bill Skarsgård.
  • Serial jest prequelem filmów z 2017 i 2019 roku i pokazuje nam tytułowe Derry z 1962 roku.

Akcja "To: Witajcie w Derry" przenosi nas około 27 lat wstecz w stosunku do wydarzeń z filmu "To". Serial rozpoczyna się w 1962 roku od zaginięcia Matty'ego Clementsa, chłopca pochodzącego z tytułowego Derry w stanie Maine. Postanawia szukać go grupa przyjaciół, których zaczynają prześladować koszmarne wizje związane z zaginionym kolegą.

Wraca Pennywise

Chociaż nie pojawia się on w pilocie serialu, możemy się domyślać, że odpowiedzialny za wizje jest terroryzujący miasto klaun Pennywise zamieszkujący lokalne kanały. Posiadający nadnaturalne moce główny antagonista serii "To" powraca do Derry w mniej więcej równych odstępach czasu - co około 27 lat. Dzięki swoim zdolnościom zmieniania formy, może przemieniać się w to, co najbardziej przeraża jego ofiary, którymi są przede wszystkim dzieci. Głównie występuje pod postacią wspominanego klauna o mrożącym krew w żyłach uśmiechu.

Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Źródło: HBO MAX

Podobnie jak w filmach z 2017 i 2019 roku, w serialu w jego rolę wciela się szwedzki aktor Bill Skarsgård.

Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Źródło: HBO MAX

Seria kultowych filmów

Zaginięcie małego chłopca to również motyw rozpoczynający film "To" z 2017 roku. Georgie zostaje porwany przez Pennywise'a w październiku 1988 roku, a jego brat decyduje się wraz z przyjaciółmi znaleźć klauna i go zniszczyć. Te same postacie, już jako dorośli, powracają w drugiej części, "To: Rozdział II", której akcja rozgrywa się w 2016 roku. Bohaterowie po raz kolejny muszą zmierzyć się z przerażającym bytem, jakim jest nawiedzający miasto klaun. W międzyczasie grupa przyjaciół walczy ze swoimi osobistymi problemami i traumami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Król horrorów" o Trumpie: nikt by w to nie uwierzył

"Król horrorów" o Trumpie: nikt by w to nie uwierzył

Świat
Tim Burton szykuje remake kultowego horroru. Margot Robbie chce się zaangażować

Tim Burton szykuje remake kultowego horroru. Margot Robbie chce się zaangażować

Wszystkie filmy i serial są oparte na wydanej w 1986 roku powieści "To", autorstwa "króla horroru" Stephena Kinga. Pierwszą adaptację filmową stworzono już w 1990 roku w postaci dwuodcinkowego miniserialu. W rolę Pennywise'a wcielił się wtedy Tim Curry.

Zarówno adaptacja z lat 90., jak i te z 2017 i 2019 roku, uznawane są za klasyki gatunku. "To" z 2017 roku było, według wielu krytyków, jednym z najlepszych filmów roku, odniosło również gigantyczny sukces komercyjny.

"To: Witajcie w Derry". Kiedy nowe odcinki?

Serial "To: Witajcie w Derry", którego pierwszy odcinek od poniedziałku możemy oglądać w HBO Max, zbiera entuzjastyczne recenzje wśród fanów serii. W komentarzach w serwisach społecznościowych możemy przeczytać między innymi, że "czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy", a pilot jest "świetnym początkiem serialu". Oglądające go osoby doceniają również interesujące postacie oraz motywy znane z klasycznych horrorów.

Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Źródło: HBO MAX

Kolejny odcinek "To: Witajcie w Derry" będziemy mogli obejrzeć już za tydzień. Odcinki będą ukazywały się na platformie HBO Max co poniedziałek. HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: HBP Max

Udostępnij:
TAGI:
SerialHBO MaxTelewizja
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Sala zabaw, w której doszło do wypadku 11-latki
11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Ruch prokuratury
Lublin
Bamako, stolica Mali
Zabrakło paliwa, zamknięto szkoły i uniwersytety w całym kraju
Świat
shutterstock_2581314549
Pozwala wątrobie "żyć" poza ciałem. Czy to przyszłość transplantologii?
Zdrowie
Berlin, Niemcy
"Dramatyczna sytuacja" w Niemczech
BIZNES
imageTitle
Kamery ujawniły, co rozgoryczony gwiazdor Realu wykrzykiwał po zmianie
EUROSPORT
pap_20240417_2E5
Szczere słowa żony sprawiły, że poddał się leczeniu
Kultura i styl
Strzelił w pistoletu pneumatycznego
Siedem lat więzienia dla 17-latka za strzał w oko. Poszkodowanemu ma zapłacić 700 tysięcy
WARSZAWA
11 osób zatrzymanych przez policję
Zatrzymano 11 członków grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami
Wrocław
shutterstock_2611011309
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić
BIZNES
imageTitle
Majchrzak dalej przed Hurkaczem w najnowszym rankingu ATP
EUROSPORT
Pizza. - Za obalanie mitów związanych z nią obrywam najczęściej - mówi Alberto Grandi
Zamiast na interwencję pojechał na pizzę. Policjant z zarzutami
Świat
Matura z polskiego. Arkusze egzaminacyjne
Ukraiński na maturze. Kto w końcu go wprowadził?
Michał Istel
Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych
Hala stanęła w płomieniach. To nie był przypadek
Lubuskie
"Wyścig słoni" na A2
"Wyścigi słoni" na A2
WARSZAWA
cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS
BIZNES
Sedzia Jakub Iwaniec
Ruch prokuratury w sprawie sędziego Iwańca
Polska
System w samochodzie powiadomił służby o wypadku
Pijany 26-latek uderzył autem w ogrodzenie
Rzeszów
Kierował motocyklem bez tablic i bez uprawnień. Próbował uciec przed policją
Policyjny pościg za motocyklistą. Nagranie z monitoringu
Szczecin
Sławomir Mentzen
Brudziński odpowiada na słowa Mentzena. "Wybitny operator hulajnogi"
Polska
MONITORING
Strzały w Szczecinie. Sprawców zarejestrowała kamera, szuka ich policja
Szczecin
Artemis I przed listopadowym startem w 2022 roku
NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych
METEO
shutterstock_2573321031
Więcej dzieci z diagnozą autyzmu. Orzeczenie otwiera drogę do wsparcia
Zdrowie
Zlikwidowane trzy nielegalne laboratoria narkotykowe
"Zombie" i dwóch chemików w rękach policji
Rzeszów
Nord Stream 2
Jest podejrzany o atak na Nord Stream. Włoski sąd podjął decyzję
Świat
Służby poszukiwały w lesie dwóch zaginionych harcerzy (zdj. ilustracyjne)
Nocne poszukiwania dwóch harcerzy
WARSZAWA
imageTitle
Uwaga, talent. 15-letni Polak dwukrotnym mistrzem świata
EUROSPORT
13-latek podpalił baloty siana
13-latek spalił 850 balotów siana, ogromne straty
Wrocław
Wszystkich Świętych, deszczowo
Jak dojechać na cmentarze?
WARSZAWA
fb screen
Ukraińcy trafili w zaporę. Okopy wroga zamieniły się w kanały
Świat
87 pojazdów z przebitymi oponami
Jedna noc, 87 zniszczonych aut. Szukają dwóch zamaskowanych sprawców
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica