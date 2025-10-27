"To" powraca. Witajcie w Derry - dziś premiera w HBO Max

Zwiastun "To: Witajcie w Derry" Źródło: HBO Max

Kluczowe fakty: W kolejne poniedziałki, począwszy od 27 października, na platformie HBO Max możemy oglądać nowe odcinki serialu "To: Witajcie w Derry".

W serialu zobaczymy znanego z filmu "To" i jego kontynuacji klauna Pennywise, w którego rolę wciela się Bill Skarsgård.

Serial jest prequelem filmów z 2017 i 2019 roku i pokazuje nam tytułowe Derry z 1962 roku.

Akcja "To: Witajcie w Derry" przenosi nas około 27 lat wstecz w stosunku do wydarzeń z filmu "To". Serial rozpoczyna się w 1962 roku od zaginięcia Matty'ego Clementsa, chłopca pochodzącego z tytułowego Derry w stanie Maine. Postanawia szukać go grupa przyjaciół, których zaczynają prześladować koszmarne wizje związane z zaginionym kolegą.

Wraca Pennywise

Chociaż nie pojawia się on w pilocie serialu, możemy się domyślać, że odpowiedzialny za wizje jest terroryzujący miasto klaun Pennywise zamieszkujący lokalne kanały. Posiadający nadnaturalne moce główny antagonista serii "To" powraca do Derry w mniej więcej równych odstępach czasu - co około 27 lat. Dzięki swoim zdolnościom zmieniania formy, może przemieniać się w to, co najbardziej przeraża jego ofiary, którymi są przede wszystkim dzieci. Głównie występuje pod postacią wspominanego klauna o mrożącym krew w żyłach uśmiechu.

Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"

Podobnie jak w filmach z 2017 i 2019 roku, w serialu w jego rolę wciela się szwedzki aktor Bill Skarsgård.

Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"

Seria kultowych filmów

Zaginięcie małego chłopca to również motyw rozpoczynający film "To" z 2017 roku. Georgie zostaje porwany przez Pennywise'a w październiku 1988 roku, a jego brat decyduje się wraz z przyjaciółmi znaleźć klauna i go zniszczyć. Te same postacie, już jako dorośli, powracają w drugiej części, "To: Rozdział II", której akcja rozgrywa się w 2016 roku. Bohaterowie po raz kolejny muszą zmierzyć się z przerażającym bytem, jakim jest nawiedzający miasto klaun. W międzyczasie grupa przyjaciół walczy ze swoimi osobistymi problemami i traumami.

Wszystkie filmy i serial są oparte na wydanej w 1986 roku powieści "To", autorstwa "króla horroru" Stephena Kinga. Pierwszą adaptację filmową stworzono już w 1990 roku w postaci dwuodcinkowego miniserialu. W rolę Pennywise'a wcielił się wtedy Tim Curry.

Zarówno adaptacja z lat 90., jak i te z 2017 i 2019 roku, uznawane są za klasyki gatunku. "To" z 2017 roku było, według wielu krytyków, jednym z najlepszych filmów roku, odniosło również gigantyczny sukces komercyjny.

"To: Witajcie w Derry". Kiedy nowe odcinki?

Serial "To: Witajcie w Derry", którego pierwszy odcinek od poniedziałku możemy oglądać w HBO Max, zbiera entuzjastyczne recenzje wśród fanów serii. W komentarzach w serwisach społecznościowych możemy przeczytać między innymi, że "czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy", a pilot jest "świetnym początkiem serialu". Oglądające go osoby doceniają również interesujące postacie oraz motywy znane z klasycznych horrorów.

Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"

Kolejny odcinek "To: Witajcie w Derry" będziemy mogli obejrzeć już za tydzień. Odcinki będą ukazywały się na platformie HBO Max co poniedziałek. HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

