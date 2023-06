Od dziś na HBO Max "Creed" i "Creed 2". Zobacz filmy, w których Stallone pożegnał się z rolą Rocky’ego

Seria sześciu filmów, których bohaterem jest bokser Rocky Balboa przez 40 lat zarobiła w sumie ponad miliard dolarów, a z Sylvestra Stallone’a uczyniła wielką gwiazdę. "Creed: Narodziny legendy" to jego triumfalny powrót na ekrany. Adonis Creed (Michael B. Jordan) jest synem zmarłego w czwartej części "Rocky’ego" Apollo Creeda. Tak jak on chce zostać bokserem i zwraca się o pomoc do danego rywala i przyjaciela ojca, Rocky’ego Balboa (Sylvester Stallone).

"Creed" i "Creed 2" na HBO Max

- Wrażenie, jakie wywierał Rocky na widzach, czasem wręcz zbijało mnie z tropu; było to dla mnie doznanie silne i niezwykłe. I właśnie dlatego zawsze czułem wielkie zobowiązanie, by mój bohater nie stracił kontaktu z publicznością - mówił Stallone w 2015 roku, podczas premiery "Creed". Za rolę starzejącego się, chorego trenera otrzymał Złoty Glob dla najlepszego aktora drugoplanowego i nominację do Oscara. W listopadzie 2018 roku, po premierze "Creed 2", ogłosił, że nie zagra w kolejnej części ("Creed 3" miał kinową premierę na początku marca). "Chcę podziękować wszystkim ludziom na całym świecie za przyjęcie familii Rocky'ego do swoich serc. Granie tej postaci było ogromnym przywilejem. I chociaż krwawi mi serce, wszystko musi się kiedyś skończyć. Kocham Was i co cieszy mnie najbardziej, to fakt, że Rocky nigdy nie umrze, ponieważ będzie dalej żył w Was!" - napisał na Instagramie.