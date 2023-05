Selma Blair na okładce majowego "Vogue'a". W HBO Max zobaczymy film o chorej na stwardnienie rozsiane aktorce

Selma Blair na okładce "Vogue’a"

Aktorka znalazła się na okładce brytyjskiego "Vogue’a". Majowy numer magazynu, poświęcony aktywistom walczącym o prawa ludzi z niepełnosprawnościami, ma tych okładek pięć (oprócz Selmy do sesji zaproszono modelkę z zespołem Downa Ellie Goldstein, Sinéad Burke, niskorosłą modelkę, Aaron Rose Philip, transpłciową modelkę z niepełnosprawnością oraz Justine Miles, która tłumaczyła na język migowy występ Rihanny podczas Super Bowl).

W wywiadzie dla "Vogue'a" Selma Blair wspomina, że w wieku siedmiu lat straciła kontrolę nad prawym okiem, lewą nogą i pęcherzem moczowym. Jej matka obawiała się, że córka ma raka, ale lekarze uznali, że dziewczynka po prostu "szuka uwagi". Nietypowych objawów było więcej. W dzieciństwie Blair budziła się w nocy, śmiejąc się histerycznie. Po latach męczyły ją napady niekontrolowanego płaczu, które pojawiały się znikąd. Na planach filmowych cierpiała na wymioty, wysypki, gorączkę. Ukrywała się w przyczepie aktorskiej, bojąc się, że ktoś odkryje, jak bardzo źle się czuje, przez co straci pracę. To dzięki Selmie Blair chorobę odkryła u siebie amerykańska aktorka Christina Applegate. "Siedziałam w salonie Selmy, nasze dzieci się bawiły. Powiedziałam Selmie, że mam dziwne mrowienie w stopach. Musisz zrobić test na stwardnienie rozsiane, poradziła. Nawet mój lekarz w to wątpił, ale tak było" - przyznała Applegate w "Vogue'u".