Kultura i styl

Już w czwartek premiera. Na HBO Max zobaczymy "Ostatniego wikinga" z Mikkelsenem

Kadr z filmu "Ostatni wiking" z Madsem Mikkelsenem (po lewej)
"Na rauszu" Thomasa Vinterberga
Ta wiadomość z pewnością ucieszy liczne grono wielbicieli talentu Madsa Mikkelsena. Już w czwartek na HBO Max trafi "Ostatni wiking", przez jednych określany jako czarna komedia, przez innych - "szalona, pełna absurdu ostra jazda bez trzymanki".

Ci, którzy znają Madsa Mikkelsena nie tylko za sprawą Bonda, ale obejrzeli np. "Polowanie", "Na rauszu" czy "Bękarta", wiedzą czego można się po nim spodziewać. Duński aktor kolejny raz zdecydował się współpracę z nagrodzonym Oscarem reżyserem Andersem Thomasem Jensenem. W "Ostatnim wikingu" wciela się w Manfreda. Gdy po 14 latach jego brat, Anker (w tej roli Nikolaj Lie Kaasb) wychodzi na wolność, chce odnaleźć ukrytą fortunę. Jedyną osobą, która może wiedzieć, gdzie się ona znajduje jest Manfred. Jednak z uwagi na zaburzenia psychiczne, z jakimi się mierzy - uważa np., że jest Johnem Lennonem - nie jest w stanie wskazać tego miejsca.

"Ostatni wiking". Premiera w HBO Max

"Ostatni wiking" to szalona, pełna absurdu jazda bez trzymanki przez przeszłość, popękaną psychikę, braterską lojalność i świat, w którym logika przestała obowiązywać - zapewniają dystrybutorzy filmu. Wśród osób, które widziały film w kinie, nie brakuje głosów zachwytu. "Jensen nie zawiódł", komentują w portalu filmowym Filmweb. "Wybitny" - piszą o skandynawskiej produkcji.

W czwartek 28 maja tragikomedia będzie miała swoją premierę w serwisie streamingowym HBO Max. Film będzie można obejrzeć TUTAJ.

