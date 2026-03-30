Gwiazdor filmów o Harrym Potterze o nowym serialu: ostatnią rzeczą, jaką zamierzam zrobić...

Zwiastun serialu HBO "Harry Potter i kamień filozoficzny" Źródło: HBO

W podcaście "Happy Sad Confused" opublikowanym w ubiegłym tygodniu Felton stwierdził, że "wysłał wiadomość" Loxowi Prattowi, który wcieli się w Draco Malfoya w nowej adaptacji "Harry'ego Pottera". 38-letni aktor nie udzielił mu żadnych konkretnych rad, ale zaoferował wsparcie. - Ostatnią rzeczą, jaką zamierzam zrobić, jest powiedzenie czegokolwiek innego niż: to mój numer telefonu, to mój adres - stwierdził Felton.

Tom Felton Źródło: Andy Rain/EPA/PAP

Tom Felton zwrócił się do młodego odtwórcy Draco Malfoya

- Nie mogę udzielić wam rady - powiedział zwracając się do Pratta i jego rodziców. - To wasza podróż. Bawcie się jak najlepiej. Róbcie tyle zdjęć, ile tylko możecie. Zabierzcie ze sobą tyle rekwizytów, ile tylko się da. Będą warte fortunę. Ale jeśli będziecie potrzebować słowa otuchy lub będziecie mieli pytania, jestem do waszej dyspozycji - kontynuował.

14-letni Pratt o pracy na planie nowego serialu mówił w wywiadzie, którego udzielił magazynowi "The Hollywood Reporter" w lutym. - Cała ekipa jest po prostu genialna - stwierdził. - Johnny Flynn jest wspaniały, to cudowny człowiek - dodał, mówiąc o odtwórcy roli ojca, Lucjusza Malfoya.

"Harry Potter" w nowej odsłonie

"Harry Potter i kamień filozoficzny" ma być wierną adaptacją powieści autorstwa J.K. Rowling. Serial HBO Max będzie miał premierę 25 grudnia tego roku. Kilka dni temu ukazał się pierwszy zwiastun produkcji, której główną twórczynią i jedną z producentek jest Francesca Gardiner, współautorka sukcesu między innymi "Sukcesji" oraz "Obsesji Eve". Więcej o twórcach i obsadzie nowego serialu czytaj w portalu tvn24.pl.

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

