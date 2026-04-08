Zwiastun serialu HBO "Harry Potter i kamień filozoficzny"

W 2023 roku HBO zapowiedziało nową, serialową ekranizację serii powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze. 25 grudnia 2026 roku serial "Harry Potter i kamień filozoficzny" zadebiutuje na ekranach. Zdjęcia rozpoczęły się w lipcu zeszłego roku w Leavesden w Wielkiej Brytanii. W słynnym podlondyńskim centrum produkcyjnym Warner Bros. powstały wcześniej wszystkie filmy z serii Harry Potter, a także takie hity, jak "Barbie", "Batman", "Wonka", liczne produkcje z serii o Jamesie Bondzie oraz "Gwiezdne Wojny: Mroczne Widmo".

Pierwszy zwiastun serialu o Harrym Potterze ukazał się pod koniec marca. Do czasu premiery produkcji fani przygód o słynnym czarodzieju mogą zajrzeć za jej kulisy dzięki dokumentowi pt. "Harry Potter: Kulisy magii", który można obejrzeć w HBO Max.

Dokument "Harry Potter: Kulisy magii"

- Opowieści o Harrym Potterze to niezwykłe zjawisko - mówi w filmie dokumentalnym John Lithgow, który wciela się w rolę profesora Dumbledore'a. - Czeka się wieki, by zagrać w czymś, co tak wiele znaczy dla ludzi.

"Harry Potter: Kulisy magii" daje wgląd w proces powstawania pierwszego sezonu serialu. Opowiada między innymi o tym, jak przebiegał proces wyłaniania aktorów do głównych ról, zawiera materiały z planu filmowego i rozmowy z twórcami. Narratorem dokumentu jest Nick Frost, który w serialu wcieli się w postać Hagrida.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout wcielili się w role Hermiony Granger, Harry'ego Pottera i Rona Weasleya Źródło: Aidan Monaghan/HBO

Serial o Harrym Potterze

Główną twórczynią serialu (również jedną z producentek) jest Francesca Gardiner, współautorka sukcesu między innymi "Sukcesji" oraz "Obsesji Eve". Za reżyserię dużej liczby odcinków odpowiedzialny jest Mark Mylod, również współtwórca "Sukcesji". W obsadzie w głównych rolach znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley i Arabella Stanton jako Hermiona Granger.