Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Jak powstaje nowy serial o "Harrym Potterze". Dokument HBO "Harry Potter. Kulisy magii"

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout
Zwiastun serialu HBO "Harry Potter i kamień filozoficzny"
Źródło: HBO
Na platformie HBO Max można już oglądać dokument "Harry Potter: Kulisy magii", który daje ciekawy wgląd w pracę na planie serialu o słynnym czarodzieju. Premiera nowej ekranizacji zaplanowana jest na Boże Narodzenie 2026 roku.

W 2023 roku HBO zapowiedziało nową, serialową ekranizację serii powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze. 25 grudnia 2026 roku serial "Harry Potter i kamień filozoficzny" zadebiutuje na ekranach. Zdjęcia rozpoczęły się w lipcu zeszłego roku w Leavesden w Wielkiej Brytanii. W słynnym podlondyńskim centrum produkcyjnym Warner Bros. powstały wcześniej wszystkie filmy z serii Harry Potter, a także takie hity, jak "Barbie", "Batman", "Wonka", liczne produkcje z serii o Jamesie Bondzie oraz "Gwiezdne Wojny: Mroczne Widmo".

Pierwszy zwiastun serialu o Harrym Potterze ukazał się pod koniec marca. Do czasu premiery produkcji fani przygód o słynnym czarodzieju mogą zajrzeć za jej kulisy dzięki dokumentowi pt. "Harry Potter: Kulisy magii", który można obejrzeć w HBO Max.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest pierwszy zwiastun nowej adaptacji "Harry'ego Pottera"

Dokument "Harry Potter: Kulisy magii"

- Opowieści o Harrym Potterze to niezwykłe zjawisko - mówi w filmie dokumentalnym John Lithgow, który wciela się w rolę profesora Dumbledore'a. - Czeka się wieki, by zagrać w czymś, co tak wiele znaczy dla ludzi.

"Harry Potter: Kulisy magii" daje wgląd w proces powstawania pierwszego sezonu serialu. Opowiada między innymi o tym, jak przebiegał proces wyłaniania aktorów do głównych ról, zawiera materiały z planu filmowego i rozmowy z twórcami. Narratorem dokumentu jest Nick Frost, który w serialu wcieli się w postać Hagrida.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout wcielili się w role Hermiony Granger, Harry'ego Pottera i Rona Weasleya
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout wcielili się w role Hermiony Granger, Harry'ego Pottera i Rona Weasleya
Źródło: Aidan Monaghan/HBO

Serial o Harrym Potterze

Główną twórczynią serialu (również jedną z producentek) jest Francesca Gardiner, współautorka sukcesu między innymi "Sukcesji" oraz "Obsesji Eve". Za reżyserię dużej liczby odcinków odpowiedzialny jest Mark Mylod, również współtwórca "Sukcesji". W obsadzie w głównych rolach znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley i Arabella Stanton jako Hermiona Granger.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwiazdor filmów o Harrym Potterze o nowym serialu: ostatnią rzeczą, jaką zamierzam zrobić...

Źródło: tvn24.pl, "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Aidan Monaghan/HBO

Udostępnij:
Tagi:
HBO MaxKino
