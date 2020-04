Harvey Weinstein wyleczony z koronawirusa. Może usłyszeć kolejne zarzuty

Harvey Weinstein został wyleczony z koronawirusa. To dobra wiadomość dla prokuratorów z Los Angeles, którzy zamierzają postawić mu kolejny zarzut napaści na tle seksualnym.

Hollywoodzki producent filmowy Harvey Weinstein odsiaduje od niedawna wyrok 23 lat więzienia w stanie Nowy Jork. Niemal natychmiast po jego ogłoszeniu skazany trafił do odizolowanego ośrodka medycznego, ponieważ zdiagnozowano u niego obecność SARS-CoV-2.

Po tym, jak testy na obecność patogenu u Harveya Weinsteina pokazały wynik negatywny, producent został odesłany z placówki medycznej z powrotem do więzienia w Buffalo, w stanie Nowy Jork. Został też zwolniony z kwarantanny.

Teraz prokuratura z Los Angeles zamierza postawić mu zarzuty związane ze zdarzeniem, do jakiego doszło w 2010 w Beverly Hills w Los Angeles. Napastowana seksualnie kobieta złożyła w tej sprawie zeznania już jesienią ubiegłego roku. Wtedy prokuratura zamierzała przedstawić ją jako świadka. Kiedy zdobyła dowody, że zdarzenie się nie przedawniło, dodała je do listy zarzutów, jakie już wcześniej wniesiono przeciwko producentowi.

Jeśli sąd i w tej sprawie uzna potentata winnym, Harvey Weinstein może zostać skazany na kolejne 30 lat pozbawienia wolności. To oznacza, że grożą mu w sumie 53 lata więzienia za gwałt i napaści seksualne.

Ostatnim dużym filmem Weinstein Company był "Lion. Droga do domu"

Harvey Weinstein skazany

Sam Weinstein nie przyznał się do żadnego ze stawianych mu zarzutów. W grudniu ubiegłego roku producent udzielił wywiadu dziennikowi "The New York Post". Twierdził w nim, że zrobił w swojej karierze bardzo wiele dla kobiet i ich obecności w branży filmowej, a wszystkie te zasługi zostały zapomniane. "Robiłem filmy z kobietami i o kobietach. Byłem pionierem. Moja praca została zapomniana" - powiedział.