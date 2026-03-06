Logo strona główna
"Chłopak z sąsiedztwa" wraca w dojrzalszym wydaniu. I namawia do tańca

|
Harry Styles podczas występu w trakcie BRIT Awards
Harry Styles podczas występu w trakcie BRIT Awards
Źródło: Doug Peters/PA/PAP
Nie trzeba być fanem Harry'ego Stylesa, żeby docenić jego nowy album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". 32-letni gwiazdor otworzył się na klubowe, elektroniczne brzmienia i połączył je z dojrzalszymi tekstami. Skąd taka estetyczna zmiana? - To bardzo dobrze zaplanowana ewolucja - mówi TVN24+ Maja Chitro, dziennikarka i szefowa działu kultury "Elle", z którą przyglądamy się fenomenowi Stylesa.
Artykuł dostępny w subskrypcji

W niecałą dekadę po rozpadzie One Direction Harry Styles w imponującym stylu stał się światową ikoną kultury popularnej. Jedni widzą w nim "nowego króla popu", inni - utalentowanego twórcę, który świadomie i konsekwentnie tworzy własną przestrzeń artystyczną oraz spójny wizerunek. Twórca takich hitów, jak "Sign of the Times", "As It Was" czy "Golden", stał się też muzą i inspiracją dla takich legend, jak malarz David Hockney czy wokalistki i kompozytorki Stevie Nicks. Ten pierwszy stworzył dla Stylesa wyjątkowy portret, Nicks w 2020 roku wyznała zaś, że twórczość Harry'ego zainspirowała ją do pisania nowych wierszy i nowej muzyki.

32-latek, z niewielkiego miasta Redditch w środkowo-zachodniej Anglii, po światowej trasie "Love on Tour" zniknął niemal całkowicie z życia publicznego w lipcu 2023 roku. Nic dziwnego - trasa trwała 22 miesiące i obejmowała 169 koncertów. Po prawie trzech latach przerwy oraz po prawie czterech latach od premiery poprzedniego krążka studyjnego "Harry's House", Anglik wraca z nowym albumem "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Nowy materiał zapowiadał singiel "Aperture", który ukazał się 22 stycznia i od razu trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej i amerykańskiej listy przebojów. 

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Dlaczego Styles zdecydował się na zmianę wizerunku i brzmienia?
  • Co o ewolucji artysty sądzą eksperci i recenzenci?
  • Jakie przesłanie niesie ze sobą hasło "We belong together"?
  • W jaki sposób autentyczność Stylesa wpływa na jego popularność?

"Aperture", czyli "Otwarcie", sugeruje nowy rozdział w muzycznej karierze Stylesa. Jak sam zdążył już wyjaśnić, główną muzyczną inspiracją tego materiału jest twórczość LCD Soundsystem - brooklińskiej kultowej grupy, łączącej dance, punk, disco, muzykę elektroniczną i indie rocka.

"Bardzo dobrze zaplanowana ewolucja"

Skąd ta zmiana w jego twórczości?

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
