Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Skargi po koncertach Harry’ego Stylesa

|
Harry Styles
Harry Styles na archiwalnych nagraniach
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Doug Peters/PA/PAP
W sobotę w Amsterdamie rozpoczęła się trasa koncertowa Harry'ego Stylesa. W sieci pojawiło się wiele komentarzy od fanów, skarżących się na układ sceny, przez który mają ograniczony widok. Zespół piosenkarza obiecał zmiany.

Harry Styles rozpoczął trasę koncertową "Together, Together" w sobotę w Amsterdamie. W mieście zaplanowanych ma łącznie 10 koncertów, później przeniesie się do Londynu. Już po pierwszym występie w stolicy Holandii w sieci pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy zwrócili uwagę na układ sceny. Skarżyli się, że przez większość czasu nie widzieli piosenkarza z miejsc na płycie. Powodem tego były wysokie na trzy metry mostki, czy też platformy, postawione w kilku sektorach, po których artysta się poruszał.

"Kto uznał, że ten mostek to dobry pomysł?"; "Te 'mostki' powinny obowiązkowo być wymienione w opisie (przy sprzedaży biletów - red.), bo jak można naliczać opłatę w wysokości ponad 300 euro za całkowicie zasłonięty widok, nie informując o tym klientów?"; "Albo to zmieńcie, albo zwróćcie ludziom pieniądze za kolejne koncerty" - brzmią niektóre wpisy w serwisie X.

"Proponuje dobrą muzykę" i "porywa tłumy", teraz wraca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Proponuje dobrą muzykę" i "porywa tłumy", teraz wraca

Tomasz-Marcin Wrona

Zespół Harry'ego Stylesa zapowiedział zmiany

W związku z powtarzającymi się w sieci negatywnymi opiniami fanów zespół Harry'ego Stylesa zapowiedział zmiany w układzie sceny. "Dotarły do nas opinie części fanów na temat ograniczonej widoczności na płycie. Chcemy, aby każda osoba na widowni miała jak najlepsze doświadczenie, dlatego aktywnie pracujemy nad wprowadzeniem zmian poprawiających widok, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa jako najwyższego priorytetu" - napisano w relacji na instagramowym profilu HSHQ, czyli Harry Styles Headquarters.

Relacja HSHQ
Relacja HSHQ
Źródło zdjęcia: Instagram/hshq

Zapewniono, że od piątku znajdujące się z przodu mostki zostaną zmodyfikowane na czas koncertów w Amsterdamie i Londynie. "W przypadku kolejnych lokalizacji pracujemy nad jak najszybszym wprowadzeniem zmian, które będą zgodne z wymogami bezpieczeństwa i lokalnymi przepisami" - dodano.

Zespół przekazał też, że na czas środowego koncertu tymczasowo zmieniono ustawienie po lewej i prawej stronie przednich sektorów GA, aby poprawić widoczność sceny. "Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość i za to, że jesteście częścią 'Together, Together'" - podkreślono.

BBC cytuje też zapewnienia ekipy muzyka, że układ sceny miał "dać fanom możliwość oglądania koncertu z różnych miejsc" i że taka idea przyświecała pomysłodawcom. Jak podkreślono, "swobodna atmosfera zawsze była istotną częścią koncertów Harry'ego".

Trasa Harry'ego Stylesa

To nie jedyna krytyka odnośnie do trasy koncertowej 32-letniego Brytyjczyka. Wcześniej wielu fanów zwracało uwagę, że choć zaplanowano 67 koncertów, to odbywają się one tylko w siedmiu miastach na świecie - na przykład w Nowym Jorku Styles zagra aż 30 koncertów. Wymusza to na fanach konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na dojazd czy zakwaterowanie - zauważa BBC. Krytyka dotyczyła też wysokich cen biletów.

Trasa promuje najnowszy album artysty "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", który ukazał się 6 marca, po prawie czteroletniej przerwie od wydania poprzedniej płyty "Harry’s House". Styles to zdobywca m.in. trzech nagród Grammy. W 2023 roku zakończyła się jego poprzednia trasa koncertowa "Love on Tour".

"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a

Źródło: BBC, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaMuzyka
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Tragedia w Ząbkach
Tragedia w żłobku, nie żyje dwulatek. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
Świat
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat
Warszawa, ulica, przechodnie, ludzie
Tak wyglądają zarobki Polaków. "Przyzwyczajmy się do piątki z przodu"
BIZNES
Rosyjski myśliwiec Su-27
Incydent nad Morzem Czarnym. Rosyjskie myśliwce przechwyciły brytyjski samolot
Świat
Raul Castro w 2025 roku
94-letni były prezydent Kuby oskarżony o zabójstwo
Świat
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Głosowanie w Senacie
Senat zdecydował w sprawie propozycji referendum Nawrockiego
Polska
Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej z bronią
Co z pozwoleniem na broń Ziobry? Policja odpowiada
Polska
Akcja ratunkowa rozbitka z płonącej wyspy Santa Rosa
Uratowali rozbitka z płonącej wyspy
METEO
Mężczyzna odpowie za odstrzelenie bażanta
Zastrzelił bażanta i zniszczył płot, by go zabrać
Lublin
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
Piotr Bakalarski
Piasecki - Leśkiewicz
Senat odrzucił wniosek prezydenta. Leśkiewicz: to nie jest nasze ostatnie słowo
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o "docelowym planie" rozmieszczenia żołnierzy USA
Adrian Wróbel
Król Karol III
Radio przeprasza króla. "Przypadkowo uruchomiono procedurę"
Donald Trump
"Mam 99 procent poparcia". Trump: mógłbym tam kandydować na premiera
Twierdzenie, że "lekarze bez znajomości polskiego będą leczyć Polaków" wprowadza w błąd
Nie muszą znać polskiego, by leczyć Polaków? O kogo chodzi
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica