Harry Styles na archiwalnych nagraniach

Harry Styles rozpoczął trasę koncertową "Together, Together" w sobotę w Amsterdamie. W mieście zaplanowanych ma łącznie 10 koncertów, później przeniesie się do Londynu. Już po pierwszym występie w stolicy Holandii w sieci pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy zwrócili uwagę na układ sceny. Skarżyli się, że przez większość czasu nie widzieli piosenkarza z miejsc na płycie. Powodem tego były wysokie na trzy metry mostki, czy też platformy, postawione w kilku sektorach, po których artysta się poruszał.

"Kto uznał, że ten mostek to dobry pomysł?"; "Te 'mostki' powinny obowiązkowo być wymienione w opisie (przy sprzedaży biletów - red.), bo jak można naliczać opłatę w wysokości ponad 300 euro za całkowicie zasłonięty widok, nie informując o tym klientów?"; "Albo to zmieńcie, albo zwróćcie ludziom pieniądze za kolejne koncerty" - brzmią niektóre wpisy w serwisie X.

who thought this bridge was a good idea pic.twitter.com/gntitABqFS — mars ψ HARRSTERDAM (@tpwkk1994) May 16, 2026 Rozwiń

these "bridges" should MANDATORILY be listed in the stage description because how are you charging +300€ for a completely obstructed view against costumers knowledge? @HSHQ @Harry_Styles either fix it or refund people for the next shows https://t.co/PQwIwz9jn3 — rita (@littlefreakmnds) May 16, 2026 Rozwiń

Zespół Harry'ego Stylesa zapowiedział zmiany

W związku z powtarzającymi się w sieci negatywnymi opiniami fanów zespół Harry'ego Stylesa zapowiedział zmiany w układzie sceny. "Dotarły do nas opinie części fanów na temat ograniczonej widoczności na płycie. Chcemy, aby każda osoba na widowni miała jak najlepsze doświadczenie, dlatego aktywnie pracujemy nad wprowadzeniem zmian poprawiających widok, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa jako najwyższego priorytetu" - napisano w relacji na instagramowym profilu HSHQ, czyli Harry Styles Headquarters.

Zapewniono, że od piątku znajdujące się z przodu mostki zostaną zmodyfikowane na czas koncertów w Amsterdamie i Londynie. "W przypadku kolejnych lokalizacji pracujemy nad jak najszybszym wprowadzeniem zmian, które będą zgodne z wymogami bezpieczeństwa i lokalnymi przepisami" - dodano.

Zespół przekazał też, że na czas środowego koncertu tymczasowo zmieniono ustawienie po lewej i prawej stronie przednich sektorów GA, aby poprawić widoczność sceny. "Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość i za to, że jesteście częścią 'Together, Together'" - podkreślono.

BBC cytuje też zapewnienia ekipy muzyka, że układ sceny miał "dać fanom możliwość oglądania koncertu z różnych miejsc" i że taka idea przyświecała pomysłodawcom. Jak podkreślono, "swobodna atmosfera zawsze była istotną częścią koncertów Harry'ego".

Trasa Harry'ego Stylesa

To nie jedyna krytyka odnośnie do trasy koncertowej 32-letniego Brytyjczyka. Wcześniej wielu fanów zwracało uwagę, że choć zaplanowano 67 koncertów, to odbywają się one tylko w siedmiu miastach na świecie - na przykład w Nowym Jorku Styles zagra aż 30 koncertów. Wymusza to na fanach konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na dojazd czy zakwaterowanie - zauważa BBC. Krytyka dotyczyła też wysokich cen biletów.

Trasa promuje najnowszy album artysty "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", który ukazał się 6 marca, po prawie czteroletniej przerwie od wydania poprzedniej płyty "Harry’s House". Styles to zdobywca m.in. trzech nagród Grammy. W 2023 roku zakończyła się jego poprzednia trasa koncertowa "Love on Tour".