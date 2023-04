Powstanie nowa adaptacja "Harry'ego Pottera". Będzie dostępna na platformie Max

Harry Potter - nowa ekranizacja powieści

W filmach nie pojawią się jednak aktorzy znani z dotychczasowych ekranizacji. Jak podało Warner Bros. Discovery, obsada będzie zupełnie nowa. - Jesteśmy zachwyceni, że możemy dać widzom możliwość odkrycia Hogwartu w zupełnie nowy sposób - powiedział Casey. - "Harry Potter" to fenomen kulturowy i jasne jest, że istnieje nieprzemijająca miłość i pragnienie do czarodziejskiego świata. We współpracy z Warner Bros. Television i J.K. Rowling, nowa seria Max Original zanurzy się głęboko w każdej z kultowych książek, które fani uwielbiają od lat - dodał.

Max - nowa platforma

Oprócz "Harry'ego Pottera" powstanie też kolejny prequel "Gry o tron", pt. "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", a także nowy serial powiązany z bohaterami "Teorii wielkiego podrywu". W sumie co miesiąc użytkownicy Max będą dostawali średnio ponad 40 nowych tytułów do oglądania. Rozszerzona platforma będzie gromadzić filmy i seriale HBO Max i Discovery+.