Kultura i styl Jest nowy zwiastun pierwszego sezonu serialu o Harrym Potterze Filip Czerwiński |

Pierwszy zwiastun serialu HBO "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" Źródło wideo: HBO Źródło zdj. gł.: Aidan Monaghan/HBO

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O tym, że powstanie serialowa ekranizacja serii powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze, z zupełnie nowymi aktorami, wiadomo od 2023 roku. Każdy sezon będzie adaptacją jednej książki z serii.

Pierwszy sezon - czyli pierwszy rok 11-letniego czarodzieja w Hogwarcie - "Harry Potter i Kamień Flozoficzny" - będzie można obejrzeć na platformie HBO Max 25 grudnia tego roku. W środę w internecie został opublikowany jego kolejny zwiastun.

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W serialu Harry'ego Pottera zagra Dominic McLaughlin, rodem ze Szkocji. Szkolnych przyjaciół Pottera - Hermionę Granger oraz Rona Weasleya - zagrają Arabella Stanto i Alastair Stout.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout Źródło zdjęcia: Aidan Monaghan/HBO

Dokument o serialu już dostępny

Na platformie HBO Max można już teraz obejrzeć dokument "Harry Potter: Kulisy magii", który daje wgląd w pracę na planie serialu o słynnym czarodzieju. Opowiada między innymi o tym, jak przebiegał proces wyłaniania aktorów do głównych ról, zawiera materiały z planu filmowego i rozmowy z twórcami. Narratorem dokumentu jest Nick Frost, który w serialu wcieli się w postać Hagrida.

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Główną twórczynią serialu (również jedną z producentek) jest Francesca Gardiner, współautorka sukcesu między innymi "Sukcesji" oraz "Obsesji Eve". Za reżyserię dużej liczby odcinków odpowiedzialny jest Mark Mylod, również współtwórca "Sukcesji". Mylod w swoim reżyserskim dorobku ma także odcinki takich hitów jak: "Shameless", "Wszystkie wcielenia Tary", "Ekipa" czy "Gra o tron".

HBO Max jest częścią Warner Bros. Discovery, właściciela stacji TVN i TVN24 oraz portalu tvn24.pl.

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