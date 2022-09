Przez lata chciał rzucić rolę w Harrym Potterze. Zmienił zdanie, gdy poznał szczegół zakończenia

Brytyjski dziennik "The Guardian" w weekend opublikował fragmenty mającej wkrótce trafić do księgarni książki "Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman". Cytując m.in. fragmenty pisanego przez Alana Rickmana pamiętnika odsłania ona kulisy życia i pracy jednego z najpopularniejszych brytyjskich aktorów, który zmarł na nowotwór w 2016 roku.