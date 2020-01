Zmarł aktor znany z "American Horror Story". "Zmagał się z chorobą psychiczną"

Pochodzący z Australii aktor, model i muzyk Harry Hains, który grał między innymi w serialach "American Horror Story" i "The OA" zmarł we wtorek w wieku 27 lat w Los Angeles.

"Genialna iskra świeciła jasno, zbyt krótko... Będę za tobą tęsknić, Harry, każdego dnia mojego życia" - dodała we wpisie matka zmarłego aktora.

Harry Hains pojawił się w serialu "American Horror Story", grał również w produkcjach takich jak "The OA" i "Sneaky Pete". Grał też większe role w kinie niezależnym. W 2014 roku zagrał główną rolę w thrillerze "The Surface". Był modelem, a jako Antiboy nagrywał muzykę, którą sam zaliczał do nurtu "glitch rock" z "futurystycznym elementem elektronicznym".