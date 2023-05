Harrison Ford żegna się na dobre z rolą Indiany Jonesa. Premiera nowego filmu 18 maja w Cannes

To naprawdę ostatni raz, kiedy 81-letni Harrison Ford pojawi się w roli najsłynniejszego filmowego archeologa Indiany Jonesa. Aktor potwierdził to w wywiadzie dla magazynu "Total Film". Premiera filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" już 18 maja, podczas kolejnej edycji festiwalu w Cannes.

Absolutna magia

Najlepszym dowodem na to, że piąty film o słynnym archeologu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" jest skazany na sukces, ma być fakt, że obejrzał go już Steven Spielberg i zachwycił się nim. W rozmowie z "Total Film" twórca "Fabelmanów" opowiada: - Do tej pory myślałem, że tylko ja wiem, jak kręcić filmy o Indianie Jonesie. Jestem zachwycony i naprawdę dumny z tego, co James Mangold z nim zrobił.