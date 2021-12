Hanna Wolicka nie żyje. Aktorka miała 88 lat

Kim była Hanna Wolicka?

"Osoba-kompas, osoba-autorytet. Cudowna, świetlana postać, do której zawsze podchodziłem na lekko zgiętych nogach. Istnieje typ autorytetów najczystszy: takich, co broniąc klasyki, puszczają szelmowskie oko pozwoleństwa do barbarzyństw wszelakich, widząc w nich człowieczeństwo. Ona miała tę cudowną otwartość! Taką otwartość, której może dożyjemy w XXIII wieku" - napisał o niej prozaik Mariusz Sieniewicz.