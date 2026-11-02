"Błagam, nie!". Kulisy makabrycznego pomysłu Heidi Klum

Modelka Heidi Klum przebrana na Halloween za odciętą dłoń Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Impreza z okazji Halloween organizowana przez modelkę Heidi Klum na stałe wpisała się w nowojorski kalendarz wydarzeń związanych z tym świętem - podaje "The New York Times". Podczas sobotniej imprezy w restauracji Cathédrale w hotelu Moxy pojawiła się w stroju, który został przygotowany na wzór jej własnej dłoni. "Niczym Rączka z rodziny Addamsów" - komentuje dziennik.

"Halloween to mój ulubiony czas w roku, ponieważ pozwala mi na całkowitą przemianę i stanie się kimś zupełnie innym" - powiedziała magazynowi "Vogue" podkreślając, że zależy jej na pokazaniu czegoś "nieoczekiwanego" i "czego ludzie nie widzieli wcześniej u nikogo". Sam magazyn określa ją jako "niekwestionowaną królową Halloween".

Przebranie halloweenowe Heidi Klum Źródło zdjęcia: Reuters

Skąd taki pomysł? "Pomyślałam, że byłoby zabawnie i dziwacznie wziąć coś tak dobrze znanego i nadać temu zupełnie nowy, zaskakujący charakter" - wyjaśniła 53-letnia gwiazda. Dodała, że Mike Marino, hollywoodzki charakteryzator, z którym współpracuje, dysponuje skanami jej ciała, dzięki czemu mógł stworzyć dokładną replikę dłoni.

Heidi Klum reveals her Halloween costume at her annual party in NYC pic.twitter.com/GB9sXIvoCC — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2026 Rozwiń

Heidi Klum o gigantycznej dłoni

"Zależało nam na maksymalnym realizmie - anatomia, żyły, mięśnie, wszystkie te drobne detale, dzięki którym dłoń wygląda jak prawdziwa" - podkreśliła modelka. Pojawiła się także obrączka i pierścionek. "To nie jest byle jaka gigantyczna dłoń, to moja gigantyczna dłoń!" - mówiła.

Dodała, że zaprojektowanie stroju nie było łatwe - chciała, by robił wrażenie swoim rozmiarem, a jednocześnie musiał być tak skonstruowany, by mogła się w nim swobodnie przemieszczać. Na pomysł wpadła już rok temu, gdy siedziała w fotelu w trakcie charakteryzacji do poprzedniej stylizacji - Meduzy [mitycznego greckiego potwora - red.]. "Pamiętam, jak siedziałam na fotelu i zapytałam Mike'a: 'Chcesz już poznać mój pomysł na przyszły rok?'. A on na to: 'Błagam, nie!'" - cytuje modelkę "The New York Times".

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Klum wystąpiła w poprzednich latach przebrana za E.T., Kleopatrę, Jessicę Rabbit, swoją starszą wersję, wilkołaka, robaka, Fionę ze "Shreka" czy grupę swoich klonów.

Redagował AM