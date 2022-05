Gwyneth Paltrow prezentuje luksusową pieluchę. "Wyściełana wełną alpaki, zapinana na bursztynowe kamienie"

Należąca do Gwyneth Paltrow firma opublikowała w mediach społecznościowych reklamę luksusowej pieluchy. Wykonany z wełny alpaki i bursztynowych kamieni produkt, w cenie 120 dolarów za dwanaście sztuk, oburzył wielu internautów, zanim aktorka wyjaśniła, o co tak naprawdę tutaj chodzi.

"Poznaj The Diapér. Nasza nowa jednorazowa pieluszka wyściełana dziewiczą wełną alpaki i zapinana na bursztynowe kamienie, znane ze swoich starożytnych właściwości oczyszczających emocje. Nasycona zapachem jaśminu i bergamotki dla dobra dziecka. Premiera jutro o jedenastej. W cenie 120 dolarów za dwanaście sztuk" - głosi hasło reklamowe, które pojawiło się na instagramowej stronie Goop, firmy należącej do Gwyneth Paltrow.

Wpis spotkał się z tysiącami komentarzy: "Gwyneth Paltrow jest poza kontrolą. Gwiazdy zaczynają przekraczać granicę dobrego smaku, a my po prostu siedzimy i patrzymy" - skomentował post na Instagramie jeden z internautów. "Tymczasem setki tysięcy rodziców w USA nie może sobie pozwolić nawet na podstawowe pieluchy" - skomentował inny.

Fałszywy produkt. I realny problem

Aktorka nie czekała długo ze sprostowaniem. Dzień później na tej samej stronie opublikowała nagranie, w którym wyjaśniła, skąd wziął się pomysł na reklamę luksusowego produktu.

- Goop zaprezentował luksusową jednorazową pieluchę za 120 dolarów za opakowanie i wywołał duże oburzenie. To dobrze. Pielucha została zaprojektowana, by nas wkurzyć. Bo jeśli traktowanie pieluch jak luksusu doprowadza cię do szału, tak samo powinno doprowadzić cię do szału to, że pieluchy są opodatkowane jak dobro luksusowe. W rezultacie jednej na trzy rodziny nie stać na pieluchy - powiedziała Paltrow.

Następnie wyznała, że The Diapér to fałszywy produkt. Zrobiony po to, by zwrócić uwagę na prawdziwy problem: pomimo że są czymś absolutnie koniecznym, w 33 stanach pieluchy nie są traktowane jako niezbędny towar. "Wyceniliśmy nasze fikcyjne pieluchy na 120 dolarów, ponieważ właśnie tyle amerykańskie rodziny może kosztować roczny podatek od pieluch" - powiedziała gwiazda Hollywood.

We wpisie pod filmem Paltrow zachęciła do przekazywania darowizn na rzecz organizacji Baby2Baby, by zapewnić potrzebującym rodzinom pieluchy i inne niezbędne produkty.

- Tym, którzy wierzyli, że to prawda, można wybaczyć, biorąc pod uwagę, że Goop miał już kilka ładnych produktów, takich jak świeca „This Smells Like My Vagina” i tablica Ouija o wartości prawie dwa tysiące dolarów - skomentowała Lisa Respers z CNN.

Autor:wac//az

Źródło: CNN