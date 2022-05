Gwiazdy na czerwonym dywanie w Cannes. Joanna Kulig w sukni od Armaniego

Festiwal Filmowy w Cannes oficjalnie wystartował. Na gali otwarcia 75. edycji gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie we wspaniałych sukniach i garniturach. Joanna Kulig, która w tym roku zasiada w jury, postawiła na klasyczną, czarną kreację. Włosy upięła w niski kok.

Inauguracja 75. Festiwalu w Cannes odbyła się w Grand Theatre Lumiere we wtorek wieczorem. Gala połączona była z premierą filmu "Cięcie!" Michela Hazanaviciusa. Honorową Złotą Palmę odebrał Forest Whitaker. W trakcie wieczoru połączono się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Jednak festiwal w Cannes to nie tylko wydarzenie filmowe. Co roku na czerwonym dywanie gwiazdy prezentują wspaniałe kreacje od znanych projektantów. Po gali oscarowej i Met Gali to trzecie tak ważne wydarzenie modowe na świecie.