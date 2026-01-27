Logo strona główna
Gwiazda "Domu dobrego" z nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego

Agata Turkot z nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego
"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego - zwiastun
Źródło: Warner Bros Polska
Coroczną Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego dla wschodzącej gwiazdy polskiego kina otrzymała Agata Turkot za wybitną kreację w filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Na wspólnej gali wręczono też tradycyjnie Nagrodę im. Bolesława Michałka, która powędrowała do Tadeusza Sobolewskiego za książkę "Cannes: religia kina".

Agata Turkot, zdobywczyni Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za rolę w "Domu dobrym", walczyła o wygraną z czworgiem również nominowanych do niej kolegów.

Byli to: Izabella Dudziak, Karolina Rzepa i Bartłomiej Deklewa - wszyscy za role w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" debiutantki Emi Buchwald oraz Sebastian Dela za rolę w "Błaznach".

Z kolei znakomity krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski, uhonorowany Nagrodą im. Bolesława Michałka, pokonał dwóch pozostałych nominowanych - Grzegorza Fortunę Jr oraz Emila Sowińskiego. Jego nagrodzona książka "Cannes: religia kina" to zbiór wspomnień z festiwali w Cannes, świątyni X Muzy.

Nagrody wręczono na uroczystej gali w warszawskim kinie Iluzjon.

Najtrudniejsza rola kobieca dekady?

O wielkiej kreacji Agaty Turkot w "Domu dobrym" pisaliśmy na festiwalu w Gdyni, że to być może najtrudniejsza kobieca rola dekady. Nawet ci, którzy nie zaliczają się do fanów kina Smarzowskiego przyznawali, że młoda aktorka poradziła sobie z nią równie znakomicie, co przed laty Agata Kulesza we wstrząsającej "Róży". I choć to tak bardzo odmienne filmy, w obu śledzimy porażające, milczące cierpienie bohaterek.

"Dom dobry" opowiada historię pełnego przemocy związku, w którym za zamkniętymi drzwiami dzieje się piekło. Małżeństwo zawarte z miłości szybko zmienia się w klasyczny układ, w którym mamy do czynienia ze sprytnym manipulantem i zarazem katem oraz z jego bezbronną ofiarą. Agata Turkot swoją rolę buduje za sprawą niezwykle oszczędnych środków wyrazu - gra głównie spojrzeniem, oczami pełnymi zwierzęcego strachu, bolesnym grymasem ust, bezgłośnym płaczem. Wraz z partnerującym jej w roli sadystycznego męża Tomaszem Schuchardtem, odebrali już na Warszawskim Festiwalu Filmowym za swoje role Nagrodę Specjalną Jury. Przypomnijmy, że film (którego TVN Warner Bros. Discovery jest koproducentem) okazał się gigantycznym przebojem, gromadząc w kinach ponad 2,5 miliona widzów. Stał się też pretekstem do wielu publicznych debat i dyskusji i sprawił, że wiele kobiet odważyło się zacząć walczyć o siebie, ujawniając prawdę o piekle, w jakim tkwiły lub tkwią.

Wschodząca gwiazda

Turkot jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Na małym ekranie zadebiutowała w serialu TVN "Na noże" (2016). Przez kolejne cztery lata wcielała się w jedną z głównych ról w serialu TVP "Leśniczówka", a w 2019 roku zagrała główną rolę w serialu TVN "Motyw".

Kino porwało ją właśnie za sprawą Wojciecha Smarzowskiego, który obsadził ją w roli pięknej Żydówki, w jakiej zakochuje się główny bohater w filmie "Wesele" (2021). I już wiedział, że w kolejnym chce ją mieć w głównej roli. Obecnie możemy ją oglądać także w "Zapiskach śmiertelnika". Niebawem pojawi się też w głównej roli w oczekiwanym serialu HBO MAX (także należącym do Warner Bros. Discovery) "Piekło kobiet", którego producentką jest Ewa Puszczyńska ("Ida", "Strefa interesów").

Skojarzenie z głośnym zbiorem felietonów Tadeusza Boya-Żeleńskiego z lat 30. nie jest przypadkowe, bo wtedy rozgrywa się akcja opowieści. Podobnie jak książka opowie o dramatach rozgrywających się w podziemiu aborcyjnym.

Z Tomaszem Schuchardtem w filmie "Dom dobry"
Z Tomaszem Schuchardtem w filmie "Dom dobry"
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska

Powtórka z historii

Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego wręczono po raz pierwszy w 1969 roku. Jej pomysłodawczynią była Wiesława Czapińska. Główną jej ideą było wyłonienie "młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością". Pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski.

Do 1995 roku nagrodę przyznawał magazyn "Ekran", który później zniknął z rynku. W 2005 roku, po 10-letniej przerwie, została wznowiona przez Fundację "KINO" (wydawcę miesięcznika "KINO").

Wśród jej laureatów są takie gwiazdy naszego kina jak: Krystyna Janda, Marek Kondrat, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Maja Komorowska, Krzysztof Majchrzak, Dorota Segda, Olgierd Łukaszewicz, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz, Eryk Lubos, Agata Buzek, Maciej Stuhr, Piotr Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Dawid Ogrodnik, Magdalena Koleśnik, Eryk Kulm i Tomasz Włosok.

Wszyscy nominowani do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego
Wszyscy nominowani do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego
Źródło: PAP

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

