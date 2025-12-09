Redakcja Konkret24 nominowana do nagrody Grand Press Veritas 2025

Dziennikarze TVN i TVN24 nagrodzeni i wyróżnieni za materiały zrealizowane w 2024. Lista jest długa Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty TVN

Grand Press Veritas 2025 to nowa nagroda dla dziennikarzy i redakcji wyróżniających się wysoką jakością materiałów fact-checkingowych oraz dotyczących problemów dezinformacji w przestrzeni publicznej.

Nominacja dla Konkret24

Jak przekazali organizatorzy, redakcja Konkret24 została nominowana "za odkłamywanie fake newsów, śledzenie siewców dezinformacji i obalanie rozpowszechnianych przez nich mitów. Za profesjonalny fact-checking i jego prezentowanie w zróżnicowanych, atrakcyjnych formatach".

W tej kategorii nominowano także zespoły redakcyjne "Sprawdzamy" i "Wykrywacz kłamstw" TVP Info oraz zespół fact-checkingowy PAP. Nominowanych wskazało jury, w skład którego weszli: Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Jerzy Jurecki ("Tygodnik Podhalański") oraz Marek Twaróg (Polska Press Grupa).

Laureaci nagrody zostaną ogłoszeni 14 grudnia podczas uroczystej gali konkursu Grand Press. Gala rozpocznie się o godz. 20. Transmitowana będzie na antenie TVN24, a także na facebookowym profilu Fundacji Grand Press.

Wcześniej fundacja ogłosiła nominacje do tegorocznej, XXIX edycji nagród Grand Press. Dziennikarze TVN24, TVN24+, "Faktów" TVN oraz tvn24.pl zostali nominowani w większości kategorii. Łącznie pojawiło się aż 17 nazwisk związanych z naszą redakcją.