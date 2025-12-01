Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Nasi dziennikarze wśród nominowanych do nagród Grand Press 2025

sklejka 4
"Drogie posłanki, drodzy posłowie". Poseł Grzegorz Gaża tłumaczy się z drona za 5 tys. złotych
Źródło: TVN24
Ogłoszono nominacje XXIX edycji nagród Grand Press w kategoriach: News i Dziennikarstwo śledcze. W gronie nominowanych znaleźli się dziennikarze TVN24 i tvn24.pl.

Fundacja Grand Press ogłosiła nominacje w pierwszych kategoriach tegorocznej, XXIX już edycji nagród Grand Press. Wśród nominowanych znalazła się czwórka dziennikarzy TVN24 i tvn24.pl - Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski, Rafał Stangeraciak oraz Grzegorz Głuszak.

Nominowani w kategoriach News i Dziennikarstwo śledcze

W kategorii News nominowano następujące materiały (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Piotr Bułakowski – "Fakty" RMF FM "Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia" Wiktor Ferfecki – "Rzeczpospolita" "Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza" Paweł Figurski, Patryk Słowik – Wirtualna Polska Cykl: "Afera Dariusza Wieczorka" Mariusz Gierszewski – Radio Zet, Dominika Długosz – "Newsweek" „Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława KaczyńskiegoKatarzyna Szymańska-Borginon – "Fakty" RMF FM "Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń" Krzysztof Zasada – RMF FM Cykl: "Wołodymyr Ż. zatrzymany w Polsce" Robert Zieliński – TVN24.pl "Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO"

Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO

Polska

W kategorii Dziennikarstwo śledcze nominowano następujące materiały (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Krzysztof Boczek – Goniec.pl Cykl: "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki" Grzegorz Głuszak – "Superwizjer" TVN24+ "Korupcja wyborcza i przerwana operacja CBŚP"

36 min
W Bogatyni jak z filmu. Jak wyglądał łapówkarski cennik burmistrza?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W Bogatyni jak z filmu. Jak wyglądał łapówkarski cennik burmistrza?

Superwizjer

Szymon Jadczak – Wirtualna Polska "Karol Nawrocki i 32 rozbójników. Wszystkie przestępstwa uczestników słynnej ustawki. Oto z kim ramię w ramię bił się kandydat PiS" Szymon Jadczak – Wirtualna Polska "Państwo straciło strategiczną dla CPK działkę. Zgodzili się na to politycy PiS" Grzegorz Łakomski, Rafał Stangreciak – "Czarno na Białym" TVN 24 Cykl: "Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie"|

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
28 min
drodzy poslowie
Dron "na wszelki wypadek"
Czarno na białym
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
29 min
kilometrufki_bochenek
To oni najwięcej podróżują na koszt podatnika. Zapytaliśmy ich, w jakim celu
Czarno na białym

Agnieszka Mazuś – Jawny Lublin "Śmieciowy biznes. Jak pieniądze inwestorów znikały w piramidzie Prodigo" Patryk Szczepaniak, Konrad Szczygieł – "Raport specjalny" TVP 1 "Dywersanci"

Wybór Dziennikarza Roku

Do 5 grudnia można zgłaszać Fundacji Grand Press kandydatki oraz kandydatów na Dziennikarza Roku. Mogą ich wskazywać kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe. Każda redakcja ma prawo do nominowania od jednego do trzech kandydatów, zarówno z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych, przy czym żaden nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych.

Tegoroczne jury Grand Pressów to Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN 24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godz. 20, podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press. Transmitowana będzie ona na antenie TVN24, a także na profilu Fundacji Grand Press na Facebooku.

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Media
Czytaj także:
imageTitle
"To absurd". Dostał kuriozalną czerwoną kartkę, teraz atakuje federację
Najnowsze
Smog
Polscy smogowi rekordziści. Gdzie powietrze dziś najbardziej gryzie w gardło
METEO
Ślimaki trafią na eksport
Zniknęły ślimaki warte 90 tysięcy euro. "Prawdziwy cios"
Świat
Winorośl
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
Pilne
Ogromny przelew wysłany do Polski
BIZNES
Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie
Kobieta zginęła pod kołami śmieciarki, kierowca skazany
Katowice
Karol Nawrocki
"Widocznie dowiedział się o tym ostatnio"
Sąd Rejonowy w Tczewie
Agenci CBA w sądzie w Tczewie. Na zlecenie prokuratury
Trójmiasto
Belgijscy żołnierze w trakcie ćwiczeń artyleryjskich z moździerzami, Litwa, 2023 rok
Żołnierz zginął podczas ćwiczeń NATO na Litwie. Wszczęto śledztwo
Świat
Nad ranem auto zostało zabrane przez pomoc drogową
"Zaparkował" na środku ronda
Poznań
praca biuro shutterstock_2242410029
Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów
BIZNES
imageTitle
Nie żyje ikona włoskiego tenisa
EUROSPORT
imageTitle
Cuda na parkiecie. Słoweńsko-amerykański duet przeszedł do historii
Najnowsze
Mężczyzna na hulajnodze pędził mimo bardzo złych warunków
Śnieg, ślizgawica i "batman" na hulajnodze
Katowice
Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron
"Nieprzypadkowa" wizyta Zełenskiego w Paryżu
Świat
Czujniki tlenku węgla uruchomiły alarm. Ewakuowano przedszkole (zdjęcie ilustracyjne)
Włączyły się czujniki czadu. Ewakuowano przedszkole
Katowice
Skutki powodzi w Indonezji
Największa katastrofa w historii kraju
METEO
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Reportaż "Żołnierki Ukrainy" wyróżniony na festiwalu NURT
Uderzył autem w budynek stacji paliw
Uderzył autem w budynek stacji paliw
Katowice
imageTitle
Katastrofa Realu w delegacji. Takiej serii nie było już dawno
EUROSPORT
Turyści na Morskim Oku
Turyści na zamarzniętym Morskim Oku
Kraków
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
BIZNES
Policjanci zatrzymali pięć osób
Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Debiut do zapamiętania. Potulski najmłodszym Polakiem w Bundeslidze
EUROSPORT
Autem wjechał w koparkę
Pijany wjechał w zaparkowaną koparkę
Opole
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
WARSZAWA
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
WARSZAWA
Antyrządowa demonstracja w Gruzji (30.11.2024)
BBC: Gruzja prawdopodobnie użyła broni chemicznej z pierwszej wojny światowej
Świat
shutterstock_2260105509
"Konsumenci zaskoczeni". Duża kara dla Biedronki, sieć reaguje
BIZNES
Trump i Maduro
Trump miał ostrzec dyktatora. Media o szczegółach rozmowy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica