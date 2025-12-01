Nasi dziennikarze wśród nominowanych do nagród Grand Press 2025

"Drogie posłanki, drodzy posłowie". Poseł Grzegorz Gaża tłumaczy się z drona za 5 tys. złotych Źródło: TVN24

Fundacja Grand Press ogłosiła nominacje w pierwszych kategoriach tegorocznej, XXIX już edycji nagród Grand Press. Wśród nominowanych znalazła się czwórka dziennikarzy TVN24 i tvn24.pl - Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski, Rafał Stangeraciak oraz Grzegorz Głuszak.

Nominowani w kategoriach News i Dziennikarstwo śledcze

W kategorii News nominowano następujące materiały (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Piotr Bułakowski – "Fakty" RMF FM "Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia" Wiktor Ferfecki – "Rzeczpospolita" "Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza" Paweł Figurski, Patryk Słowik – Wirtualna Polska Cykl: "Afera Dariusza Wieczorka" Mariusz Gierszewski – Radio Zet, Dominika Długosz – "Newsweek" „Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego” Katarzyna Szymańska-Borginon – "Fakty" RMF FM "Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń" Krzysztof Zasada – RMF FM Cykl: "Wołodymyr Ż. zatrzymany w Polsce" Robert Zieliński – TVN24.pl "Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO"

W kategorii Dziennikarstwo śledcze nominowano następujące materiały (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Krzysztof Boczek – Goniec.pl Cykl: "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki" Grzegorz Głuszak – "Superwizjer" TVN24+ "Korupcja wyborcza i przerwana operacja CBŚP"

Szymon Jadczak – Wirtualna Polska "Karol Nawrocki i 32 rozbójników. Wszystkie przestępstwa uczestników słynnej ustawki. Oto z kim ramię w ramię bił się kandydat PiS" Szymon Jadczak – Wirtualna Polska "Państwo straciło strategiczną dla CPK działkę. Zgodzili się na to politycy PiS" Grzegorz Łakomski, Rafał Stangreciak – "Czarno na Białym" TVN 24 Cykl: "Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie"|

Agnieszka Mazuś – Jawny Lublin "Śmieciowy biznes. Jak pieniądze inwestorów znikały w piramidzie Prodigo" Patryk Szczepaniak, Konrad Szczygieł – "Raport specjalny" TVP 1 "Dywersanci"

Wybór Dziennikarza Roku

Do 5 grudnia można zgłaszać Fundacji Grand Press kandydatki oraz kandydatów na Dziennikarza Roku. Mogą ich wskazywać kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe. Każda redakcja ma prawo do nominowania od jednego do trzech kandydatów, zarówno z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych, przy czym żaden nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych.

Tegoroczne jury Grand Pressów to Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN 24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godz. 20, podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press. Transmitowana będzie ona na antenie TVN24, a także na profilu Fundacji Grand Press na Facebooku.