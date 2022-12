Michał Przedlacki z nagrodą Grand Press 2022 w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo

- To zaszczyt. Bardzo dziękuję, przede wszystkim kolegom w "Superwizjerze" TVN, bo bez ich pracy nie byłoby tej nagrody - przyznał Michał Przedlacki, odbierając wyróznienie. - Oni pokazali, że o wojnie można mówić w sposób zrozumiały dla widza. W sposób częsty, regularny, bo reportaży z Ukrainy zrobiliśmy już dwanaście. To pokazuje, że nasza działalność w czasie tej wojny, to jest sprzyjanie słabszym, jest sprzyjaniem poszkodowanym i będziemy to robić do końca wojny w Ukrainie - dodał.