Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Wpadka podczas gali Grammy. Ogłoszony "zwycięzca" nie żyje od 20 lat

|
Cher podczas 68. ceremonii nagród Grammy
Nagrody Grammy 2026 rozdane
Źródło: TVN24/Reuters
Niedzielna ceremonia wręczenia nagród Grammy nie obyła się bez drobnych wpadek. Cher zaczęła schodzić ze sceny, gdy miała ogłosić zwycięzcę w kategorii nagranie roku, następnie ogłosiła, że słynna statuetka trafia do artysty zmarłego przed ponad 20 laty.

- Byłam albo na szczycie, albo na dnie - powiedziała Cher, mówiąc o swojej karierze po odebraniu Grammy za całokształt. - Albo przegrywałam, albo zdobywałam Oscara - podkreśliła, a zwracając się do zebranych dodała: - Chcę wam powiedzieć, żebyście nigdy nie rezygnowali ze swoich marzeń, bez względu na to, co się stanie. Żyjcie nimi.

Cher schodzi ze sceny

Piosenkarka przyjęła owacje na stojąco, po czym zaczęła iść w stronę kulis. Wtedy zwrócił się do niej Trevor Noah, prowadzący niedzielną galę. - Cher, czy zanim wyjdziesz, mogłabyś ogłosić nominowanych? - zapytał. Na nagraniu z ceremonii można dostrzec osobę, która wyłania się zza kulis, by - jak można domyślić się po gestach - poinstruować piosenkarkę, co ma robić.

- Jak widzicie, chciałam zejść ze sceny. W porządku, oto wspaniali nominowani za nagranie roku - powiedziała Cher do mikrofonu, nie kryjąc rozbawienia. - Grammy trafia do... - rozpoczęła, trzymając kopertę w dłoniach, po zaprezentowaniu nagrań z nominowanymi, po czym przerwała oglądając się za siebie. - Powiedzieli mi, że zwycięzca będzie na prompterze - wyznała gwiazda, wywołując śmiech.

Cher przed ogłoszeniem zwycięzcy w kategorii nagranie roku. 68. ceremonia nagród Grammy
Cher przed ogłoszeniem zwycięzcy w kategorii nagranie roku. 68. ceremonia nagród Grammy
Źródło: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Grammy dla zmarłego artysty?

Następnie Cher otworzyła kopertę i przeczytała "Luther Vandross" lub "Grandross", sugerując, że zdobywcą Grammy w kategorii nagranie roku jest Luther Vandross - piosenkarz zmarły w 2005 roku. Artystka szybko zdała sobie sprawę ze swojego błędu i poprawiła się, zapraszając na scenę zwycięzców: rapera Kendricka Lamara i piosenkarkę SZA, uhonorowanych za utwór "Luther".

Wielka noc Kendricka Lamara i Bad Bunny'ego. Grammy 2026 w pigułce
Dowiedz się więcej:

Wielka noc Kendricka Lamara i Bad Bunny'ego. Grammy 2026 w pigułce

"Cher nie była całkowicie w błędzie, ponieważ utwór 'Luther' został zatytułowany na cześć ikony R&B i zawiera sample z piosenki 'If This World Were Mine' z 1982 roku, nagranej przez niego [Luthera Vandrossa - red.] i Cheryl Lynn" - zauważył "Hollywood Reporter".

Wpadka nie uszła uwadze widzów ceremonii. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów na jej temat. Wielu fanów wyraziło wsparcie dla Cher. "Ona nie może zrobić niczego źle. To było po prostu urocze", "Ona jest legendą", "Wszechświat powinien za wszelką cenę chronić Cher. SNL [program rozrywkowy "Saturday Night Live" - red.] nigdy nie stworzyłby tak dobrego skeczu" - czytamy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
Gaga
Lady Gaga przerwała koncert. "Mam nadzieję, że nasi przywódcy słuchają"
Świat
Taco Hemingway
Kontrowersje wokół utworu Taco Hemingwaya. Państwowa instytucja reaguje
BIZNES

Źródło: The Hollywood Reporter, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaUSA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Grzegorz Braun
Porównanie Polski do Auschwitz u Brauna. Żurek zapowiada ruch prokuratury
Zespół autorów
Patryk MichalskiMikołaj StępieńSebastian Zakrzewski
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
BIZNES
Dziewczynka walczy o życie
Jechał na sankach za quadem. Uderzył głową w słup
Lubuskie
imageTitle
Trener Interu pod wrażeniem Zielińskiego. "Doskonale rozumie, co chcemy grać"
Najnowsze
Utrudnieia na kolei w Warszawie
Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi
WARSZAWA
imageTitle
Wolta Cristiano Ronaldo. "Odmawia gry, jest niezadowolony"
EUROSPORT
Sal, Wyspy Zielonego Przylądka
Wrócili z wakacji, nie żyją. Rodziny podejmują kroki prawne
Świat
Wypadek w miejscowości Chyliny
Wiózł pacjentów na dializy. Uderzył w ciężarówkę. Trzy osoby nie żyją
WARSZAWA
Donald Trump i jego dzieci - Donald Trump Jr, Tiffany, Eric, Lara i ich partnerzy
"Szejk szpieg", chipy i kryptobiznes Trumpów. Kulisy wielomilionowej transakcji
Świat
W wypadku zginął 46-latek
Zjechał z drogi, uderzył w latarnię, potem w drzewo. I zginął
Wrocław
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
BIZNES
ABW
Wyrok za szpiegostwo przeciwko Polsce i USA
Białystok
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
BIZNES
Trwa usuwanie awarii trakcji tramwajowej
Awarie trakcji, sieci wodociągowej i koksowniki na ulicach
Łódź
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek przeprasza. Policja: było wykroczenie, zgodził się przyjąć mandat
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
METEO
imageTitle
Kłopoty w podróży nie zatrzymały Spurs. Sochan wciąż poza kadrą
EUROSPORT
Pożar ciężarówki na trasie A2
Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa na Warszawę zablokowana
Poznań
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
Kolejne wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną
Do kwalifikacji wojskowej
Dziś rusza kwalifikacja wojskowa. Kto dostanie wezwanie?
Klasa lekcyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Niektóre szkoły odwołują lekcje. Powodem silny mróz
WARSZAWA
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
BIZNES
imageTitle
Rybakina goni Świątek. Imponujący awans Linette
EUROSPORT
46 min
pc
Szokujące tezy ludzi Brauna. Żurek: zaraz po programie zwrócę się do prokuratora krajowego
News Michalskiego
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor Realu kontuzjowany. Wiadomo, ile ma pauzować
EUROSPORT
16-latek na podwójnej ciągłej wyprzedził nieoznakowany radiowóz (zdj. ilustracyjne)
Pędził na interwencję nieoznakowanym radiowozem. Policjanta zatrzymała drogówka
Kraków
Policja (zdj. ilustracyjne)
10-latek wjechał motocyklem w dwie osoby, są w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Duński geniusz z rekordem wszech czasów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Kolejna kobieta oskarża byłego księcia
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica