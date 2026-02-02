Nagrody Grammy 2026 rozdane Źródło: TVN24/Reuters

Kluczowe fakty: 68. gala nagród Grammy za nami. Wielkimi zwycięzcami zostali Kendrick Lamar oraz Bad Bunny.

Najlepszą nową artystką została Olivia Dean.

Sprawdź pełną listę nagrodzonych.

Za nami wręczenie nagród Grammy - dorocznych nagród Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji (czyli po prostu Akademii Fonograficznej) - powszechnie uznawanych za najważniejsze wyróżnienia muzyczne na świecie.

Ceremonia nagród Grammy od lat podzielona jest na dwie części. Łącznie wielkie święto muzyki trwało siedem godzin. Ponad trzyipółgodzinna transmisja telewizyjna obejmowała te najważniejsze kategorie, jak album roku, piosenka roku czy najlepsza nowa artystka.

Ostatnia gala z Trevorem Noah

Po raz szósty i ostatni - jak informowały już wcześniej media i producenci ceremonii - gospodarzem głównej gali wręczenia nagród Grammy był Trevor Noah. Południowoafrykański komik, prezenter telewizyjny i radiowy oraz aktor wracał do roli gospodarza Grammy od 2021 roku. I kolejny raz nie zawiódł, dostarczając serii trafnych komentarzy do amerykańskiej rzeczywistości, ubranych w świetne żarty.

- Jest tu tak wiele gwiazd, że czuję się jakbym był na weselu Jeffa Bezosa, ale ze znacznie większą grupą osób czarnych - stwierdził. - Gdy ostatni raz Lauryn Hill występowała na gali Grammy, był rok 1999. Wracając do 1999 roku, prezydent był uwikłany w skandal seksualny, ludzie myśleli, że komputery zniszczą świat, a Diddy został aresztowany. Jak te czasy się zmieniły - stwierdził Noah.

Trevor Noah Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY

- Nie ma tu Nicki Minaj, która nadal jest w Białym Domu z Donaldem Trumpem i omawiają bardzo ważne kwestie - mówił prowadzący. I kontynuował, naśladując głos amerykańskiego prezydenta: - Właściwie Nicki, to ja mam największy tyłek. Mam. Wszyscy mi to mówią.

- Doechii też jest z tu z nami. Jej hit 'Anxiety' ("Stany lękowe") stał się naszym nowym hymnem narodowym - powiedział gospodarz wieczoru.

- Olivia Dean też jest tutaj i jest nominowana w kategorii najlepsza nowa artystka. Powinnaś być również nominowana w kategorii najbardziej niesamowita i rozważna artystka, ponieważ postawiłaś się Ticketmasterowi, żeby powstrzymać odsprzedawanie biletów i oszukiwanie fanów. To niesamowite, ponieważ jeśli fanów nie będzie stać na bilety, nie będziemy mieć muzyki na żywo. A jak bez koncertów dowiemy się, który z prezesów firm ma romans na telebimie? - rzucił Noah.

Audrey Nuna, EJAE i Rei Ami Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Noah był kąśliwy pod adresem amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa jeszcze wiele razy w trakcie transmitowanej gali. Po tym, jak została wręczona statuetka w kategorii piosenka roku, prowadzący stwierdził, że każdy na tej sali chciałby zdobyć nagrodę właśnie w tej kategorii. - Chyba tak bardzo, jak Trump chce mieć Grenlandię. Skoro nie ma już wyspy Epsteina, to potrzebuje nowej, na której mógłby się spotykać z Billem Clintonem - ocenił Noah.

"Nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi"

Obie części ceremonii wypełnione były muzyką i rewelacyjnymi występami - chociażby niezapomnianym powrotem Lauryn Hill. Jednak równie głośno i wielokrotnie ze sceny padał apel o solidarność środowiska artystycznego wobec prowadzonej przez administrację Trumpa polityki uderzającej w najsłabsze grupy. Wiele gwiazd miało widoczne przypinki z napisem "ICE OUT", będące wyrazem sprzeciwu wobec działań jednostek Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE).

Z ogromnym entuzjazmem spotkała się wypowiedź Bad Bunny'ego, który podczas głównej ceremonii sięgnął po statuetkę w kategorii najlepszy album - musica urbana. - Zanim podziękuję Bogu, powiem: ICE OUT. Nie jesteśmy dzicy, nie jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy obcymi. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami - przypomniał Portorykańczyk.

Bad Bunny z Grammy Źródło: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Gwiazdor mówił, że zdaje sobie sprawę, że "trudno jest nie nienawidzić", że jesteśmy obecnie skażeni nienawiścią. - Jedyne, co jest silniejsze od nienawiści, to miłość. Proszę więc: musimy być inni. Jeśli walczymy, róbmy to z miłością. Nie nienawidźmy ich. Kochajmy naszych ludzi. Kochajmy rodzinę. Tak to się robi, z miłością. Nie zapominajcie o tym, proszę - powiedział Bad Bunny.

- Jestem tu również jako wnuczka imigrantów. Nie byłoby mnie tutaj... Jestem owocem ich odwagi i myślę, że ci ludzie zasługują na docenienie. Bez siebie jesteśmy niczym - powiedziała Olivia Dean odbierając statuetkę w kategorii najlepsza nowa artystka.

Głośno wybrzmiały też słowa Billie EIlish - która razem z bratem Finneasem O'Connellem - otrzymała Grammy w kategorii piosenka roku za hit "Wildflower". - Chciałabym powiedzieć tylko tyle: nikt nie jest nielegalny na skradzionej ziemi - powiedziała artystka.

Billie Eilish Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Wielka noc dla Kendricka Lamara, k-popu i... Stevena Spielberga

Kendrick Lamar już na początku części telewizyjnej zapisał się w historii Grammy, zdobywając czwartą tej nocy statuetkę. Dzięki wygranej w kategorii najlepszy album - rap za płytę "GNX" pobił rekord Jay-Z i stał się najczęściej nagradzanym przez Akademię Fonograficzną raperem w historii (27 wygranych). Ostatecznie w tym roku Lamar rozbił bank i zakończył galę z wygranymi:

nagranie roku : "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

najlepszy album - rap : "GNX"

najlepszy występ - rap : "Chains & Whips" - Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

najlepszy występ - rap melodyjny : "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

najlepsza piosenka - rap: "TV Off" - autorzy piosenki: Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears, Kamasi Washington (Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay)

WIelkim zwycięzcą nagród Grammy stał się także Bad Bunny, który tej nocy zdobył nagrody w kategoriach: album roku, najlepszy album - musica urbana oraz najlepszy występ - muzyka świata. Benito Antonio Martínez Ocasio - bo tak gwiazdor się naprawdę nazywa - już po ogłoszeniu nominacji do Grammy 2026 zapisał się w historii tych nagród. Stał się bowiem pierwszym hiszpańskojęzycznym artystą, który w jednym roku zdobył nominacje w głównych kategoriach: album roku, nagranie roku oraz piosenka roku.

W historii nagród zapisała się również piosenka "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów", wykonywana przez Audrey Nunę, EJAE oraz Rei Ami. Utwór zwyciężył w kategorii najlepsza piosenka napisana dla mediów wizualnych i stał się pierwszym k-popowym hitem docenionym nagrodą Grammy.

Ale to nie wszystko. Członkini zespołu Blackpink - Rose - została pierwszą solową artystką k-popową, która wystąpiła na gali Grammy. Nowozelandzko-południowokoreańska artystka otworzyła ceremonię hitem "APT" razem z Bruno Marsem.

Rose Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Swoją pozycję na kartach historii amerykańskiej kultury umocnił filmowiec Steven Spielberg. Jako jeden z producentów filmu "Muzyka filmowa: John Williams" otrzymał nagrodę Grammy w kategorii najlepszy film muzyczny. W ten sposób dołączył do elitarnego grona tych, którzy w swoim dorobku zdobyli wszystkie cztery amerykańskie nagrody akademickie: Emmy, Oscara, Tony oraz Grammy.

Grammy 2026 - czerwony dywan Bad Bunny Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Queen Latifah Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Gayle King Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Olivia Dean Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Benson Boone Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Sabrina Carpenter Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Shaboozey Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Diane Warren Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Ari Lennox Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Addison Rae Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Izabella Metz Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Rose Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Chappell Roan Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Jelly Roll Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Claudia Sulewski i Finneas O'Connell Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Katseye Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Audrey Nuna, EJAE, Rei Ami Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Billie Eilish Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Doechii Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Trevor Noah Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Helen J. Shen Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY PinkPantheress Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Joni Mitchell Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY Malice i Pusha T Źródło: PAP/EPA/CHRIS TORRES Paul Pelosi i Nancy Pelosi Źródło: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Grammy 2026. Pełna lista nagrodzonych

Nagranie Roku: "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

Album Roku: "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny

Piosenka Roku: "Wildflower" - autorzy piosenki: Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

Najlepsza Nowa Artystka: Olivia Dean

Najlepszy Występ Solowy Pop: "Messy" - Lola Young

Najlepszy Występ Pop - Duet/Grupa: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Najlepszy Album - Pop: "Mayhem" Lady Gaga

Najlepsze Nagranie - Dance/Muzyka Elektroniczna: "End of Summer" - Tame Impala

Najlepsze Nagranie - Pop/Dance: "Abracadabra" - Lady Gaga; producenci: Cirkut, Lady Gaga, Andrew Watt, mixer: Serban Ghenea

Najlepszy Album - Dance/ Muzyka Elektroniczna: "Eusexua" FKA Twigs

Najlepszy Występ - Rock: "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" - Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman and II of Sleep To

Najlepszy Występ - Metal: "Birds" - Turnstile

Najlepsza Piosenka - Rock: "As Alive as You Need Me to Be" - autorzy piosenki: Trent Reznor, Atticus Ross (Nine Inch Nails)

Najlepszy Album - Rock: "Never Enough" - Turnstile

Najlepszy Występ - Muzyka Alternatywna: "Alone" - The Cure

Najlepszy Album - Muzyka Alternatywna: "Songs of a Lost World" - The Cure

Najlepszy Występ - R&B: "Folded" - Kehlani

Kehlani Źródło: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Najlepszy Występ - Tradycyjny R&B: "Vibes Don't Lie" - Leon Thomas

Najlepsza Piosenka - R&B: "Folded" - autorzy piosenki: Kehlani Parrish, Andre Harris, Donovan Knight, Miloš Angelov, Khristopher Riddick-Tynes, Darius Scott, Dawit Wilson (Kehlani)

Najlepszy Album - Progresywny R&B: "Bloom" - Durand Bernarr

Najlepszy Album R&B: "Mutt" - Leon Thomas

Najlepszy Występ - Rap: "Chains & Whips" - Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Najlepszy Występ - Rap Melodyjny: "Luther" - Kendrick Lamar & SZA

Najlepsza Piosenka - Rap: "TV Off" - autorzy piosenki: Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears, Kamasi Washington (Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay)

Najlepszy Album - Rap: "GNX" - Kendrick Lamar

Najlepszy Album - Słowo Mówione, Poezja: "Words for Days Vol. 1" - Mad Skillz

Najlepszy Występ Solowy Muzyka Country: "Bad as I Used to Be" (z filmu: "F1: Film") - Chris Stapleton

"F1: Film" reż. Joseph Kosinski - teaser Źródło: Warner Bros. Pictures

Najlepszy Występ Muzyka Country - Duet/Grupa: "Amen" - Shaboozey i Jelly Roll

Najlepsza Piosenka - Muzyka Country: "Bitin' List" –autor: Tyler Childers (wykonanie: Tyler Childers)

Najlepszy Album - Tradycyjna Muzyka Country: "Ain't in It for My Health" - Zach Top

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Country: "Beautifully Broken" - Jelly Roll

Najlepszy Album - New Age/Ambient/ Chant: "Nomadica" - Carla Patullo feat. The Scorchio Quartet & Tonality

Najlepszy Album - Jazz Alternatywny: "Live-Action" - Nate Smith

Najlepszy Występ - Jazz: "Windows - Live" - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Najlepszy Album Wokalny - Jazz: "Portrait" - Samara Joy

Najlepszy Album Instrumentalny - Jazz: "Southern Nights" - Sullivan Fortner feat. Peter Washington & Marcus Gilmore

Najlepszy Album - Duży Zespół Jazzowy: "Without Further Ado, Vol 1" – Christian McBride Big Band

Najlepszy Album - Latin Jazz: "A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole" - Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro

Najlepszy Album - Tradycyjny Pop Śpiewany: "A Matter of Time" - Laufey

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Instrumentalna: "Brightside" - Arkai

Najlepszy Album - Teatr Muzyczny: "Buena Vista Social Club" - producenci: Marco Paguia, Dean Sharenow, David Yazbek (Original Broadway Cast)

Najlepszy Występ/ Piosenka - Gospel: "Come Jesus Come" - CeCe Winans feat. Shirley Caesar

Najlepszy Występ/ Piosenka - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: "Hard Fought Hallelujah" - Brandon Lake i Jelly Roll (autorzy piosenki: Chris Brown, Jason Bradley Deford, Steven Furtick, Benjamin William Hastings i Brandon Lake)

Najlepszy Album - Gospel: "Heart of Mine" - Darrel Walls i PJ Morton

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: "Coritos Vol. 1" - Israel & New Breed

Najlepszy Album - Roots Gospel: "I Will Not Be Moved - Live" - The Brooklyn Tabernacle Choir

Najlepszy Album - Latin Pop: "Cancionera" - Natalia Lafourcade

Najlepszy Album - Música Urbana: "Debí Tirar Más Fotos" - Bad Bunny

Najlepszy Album - Latin Rock / Latin Alternative: "Papota" - Ca7riel & Paco Amoroso

Najlepszy Album - Meksykańska Muzyka Regionalna: "Palabra de To's (Seca)" - Carín León

Najlepsza Kompilacja Muzyczna dla Mediów Wizualnych: "Grzesznicy" - różni artyści; producenci kompilacji: Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Serena Göransson, nadzór muzyczny: Nikki Sherod

"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler Źródło: Warner Bros. Pictures

Najlepsza Ścieżka Muzyczna dla Mediów Wizualnych: "Grzesznicy" - Ludwig Göransson

Najlepsza Ścieżka Muzyczna - Gra Wideo/Inne Interaktywne Media: "Sword of the Sea" - Austin Wintory

Najlepsza Piosenka dla Mediów Wizualnych: "Golden" z filmu "Kpopowe łowczynie demonów" - autorzy piosenki: Ejae, Teddy Park, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo i Mark Sonnenblick

Najlepszy Album - Tropical Latin: "Raíces" - Gloria Estefan

Najlepszy Występ - American Roots: "Beautiful Strangers" - Mavis Staples

Najlepszy Występ - Americana: "Godspeed" - Mavis Staples

Najlepsza Piosenka - American Roots: "Ancient Light" – autorki: Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan, Sara Watkins (wykonanie: I'm With Her)

Najlepszy Album - Americana: "Big Money" - Jon Batiste

Najlepszy Album - Bluegrass: "Highway Prayers" - Billy Strings

Najlepszy Album - Blues Tradycyjny: "Ain't Done with the Blues" - Buddy Guy

Najlepszy Album - Blues Współczesny: "Preacher Kids" - Robert Randolph

Najlepszy Album - Folk: "Wild and Clear and Blue" - I'm With Her

Najlepszy Album - Reggae: "Blxxd & Fyah" - Keznamdi

Najlepszy Występ - Muzyka Świata: "Eoo" - Bad Bunny

Najlepszy Album - Muzyka Świata: "Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso and Maria Bethânia

Najlepszy Występ - Muzyka Afrykańska: "Push 2 Start" - Tyla

Najlepszy Album - Muzyka dla Dzieci: "Harmony" - FYÜTCH & Aura V

Najlepszy Audiobook: "Meditations: Reflections of His Holiness the Dalai Lama" - Tenzin Gyatso, the Dalai Lama

Najlepszy Album Komediowy: "Your Friend, Nate Bargatze" - Nate Bargatze

Najlepsza Kompozycja Orkiestrowa: "First Snow" - kompozytor Remy Le Boeuf (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf & Danielle Wertz)

Najlepszy Występ - Muzyka Kameralna / Mały Zespół: "Dennehy: Land Of Winter" - Alan Pierson i Alarm Will Sound

Najlepsze Instrumentalne Solo Klasyczne: "Shostakovich: The Cello Concertos" - Yo-Yo Ma; dyrygent: Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra)

Najlepsze Wokalne Solo Klasyczne: "Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano" - solistka: Amanda Forsythe; dyrygenci: Robert Mealy, Paul O'Dette & Stephen Stubbs (Boston Early Music Festival Orchestra)

Najlepsze Wykonanie Chóralne: "Ortiz: Yanga" - dyrygent: Gustavo Dudamel; kierownik chóru: Grant Gershon (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)

Najlepsze Nagranie Operowe: "Heggie: Intelligence" - dyrygent: Kwamé Ryan, producenci: Jamie Barton, J'Nai Bridges, Janai Brugger, Blanton Alspaugh (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Najlepsza Aranżacja - Instrumentalna lub A Cappella: "Super Mario Praise Break" - aranżerzy: Bryan Carter, Charlie Rosen, Matthew Whitaker (The 8-Bit Big Band)

Najlepsza Aranżacja - Instrumentalna i Wokalna: "Big Fish" - aranżerzy: Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith, Amanda Taylor (Nate Smith feat. säje)

Najlepszy Zbiór Nagrań: "Tracks II: The Lost Albums" - kierownictwo artystyczne: Meghan Foley & Michelle Holme (Bruce Springsteen)

Najlepsza Książeczka w Albumie: "Miles 55: The Prestige Recordings" - autor książeczki Ashley Kahn (Miles Davis)

Najlepsza Okładka Albumu: "Chromakopia" - autor okładki Tyler Okonma (Tyler, the Creator)

Najlepszy Album Historyczny: "Joni Mitchell Archives - Vol. 4: The Asylum Years (1976-1980)"

Najlepsza Inżynieria Albumu - Muzyka Rozrywkowa: "That Wasn't a Dream" - Joseph Lorge, Blake Mills, inżynieria dźwięku; Patricia Sullivan, mastering - (Pino Palladino & Blake Mills)

Najlepsza Inżynieria Albumu - Muzyka Klasyczna: "Cerrone: Don't Look Down" - inżynier: Mike Tierney; mastering: Alan Silverman (Sandbox Percussion)

Producentka Roku - Muzyka Klasyczna: Elaine Martone

Producent Roku - Muzyka Rozrywkowa: Cirkut

Autorka Piosenek Roku: Amy Allen

Najlepsze Nagranie - Remix: "Abracadabra" (Gesaffelstein Remix) – autor remixu: Gesaffelstein (Lady Gaga and Gesaffelstein)

Najlepszy Album - Dźwięk Wielokanałowy: "Immersed" - Justin Gray

Najlepszy Występ Orkiestrowy: "Messiaen: Turangalîla-Symphonie" - dyrygent Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra)

Najlepszy Teledysk: "Anxiety" (Doechii); reżyseria: James Mackel; producenci: Pablo Feldman, Jolene Mendes, Sophia Sabella,

Najlepszy Film Muzyczny: "Muzyka filmowa: John Williams"; reżyseria: Laurent Bouzereau; producenci: Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg, Justin Wilkes