Grammy 2024. Taylor Swift, Miley Cyrus i Billie Eilish docenione. Święto muzyki zdominowały kobiety

Grammy 2024 za nami. Taylor Swift ustanowiła nowy rekord w historii nagród, zostając pierwszą osobą, której cztery płyty wyróżniano w jednej z najważniejszych kategorii - Album Roku. Listę nagrodzonych - szczególnie w budzących największe zainteresowanie kategoriach - zdominowały kobiety. Billie Eilish i Finneas - autorzy "What Was I Made For?" z filmu "Barbie" - zostali twórcami Piosenki Roku.

Nagrody Grammy rozdano 66. raz. Są uznawane powszechnie za najważniejsze wyróżnienia muzyczne na świecie. Przyznawane są przez członków amerykańskiej Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, nazywanej także Akademią Fonograficzną. 66. ceremonia wręczenia Grammy odbyła się w Crypto Arena w Los Angeles.

Taylor Swift z nowym rekordem

W tym roku ceremonia należała do kobiet. W najważniejszych kategoriach dominowały piosenkarki, wokalistki, kompozytorki oraz grupy kobiece. Taylor Swift, której album "Midnigths" doceniono w kategorii Album Roku, stała się pierwszą osobą, która w dorobku ma cztery nagrody w tej kategorii. Tym samym wyprzedziła takie legendy jak: Frank Sinatra, Paul Simon czy Stevie Wonder, których trzy albumu doceniano tą nagrodą. To nie jedyna statuetka, jaką odebrała Swift. W jej ręce trafiła również za Najlepszy Album - Pop.

34-latka wyraziła swój zachwyt nagrodą oraz zadeklarowała, że nadal chce i będzie pisać piosenki, śpiewać. - To naprawdę mnie uszczęśliwia. Jedyne czego pragnę, to nadal to robić - powiedziała. Przemawiając na scenie zapowiedziała, że 19 kwietnia ukaże się jej nowy album "The Tortured Poets Department".

Taylor Swift PAP/EPA/ETIENNE LAURENT

Grammy 2024. Billie Eilish i Finneas coraz bliżej Oscara

Piosenką Roku została "What Was I Made For?" - ballada autorstwa rodzeństwa O'Connell Billie Eilish i Finneasa, do filmu Grety Gerwig "Barbie". Utwór nagrodzony został również w kategorii Najlepsza Piosenka do Mediów Wizualnych. Natomiast w kategorii Najlepsza Kompilacja Muzyczna dla Mediów Wizualnych nagrodzono "Barbie The Album", czyli kompilację piosenek z filmu.

Nagrody Grammy dla piosenki "What Was I Made For?" umacnia pozycję rodzeństwa O'Connell w wyścigu oscarowym. Jeśli 11 marca podczas ceremonii Oscarów, Billie Eilish i Finneas wygrają w kategorii Najlepsza Piosenka Do Filmu, będzie to ich drugi Oscar w karierze. W 2022 roku Amerykańska Akademia Filmowa doceniła "No Time To Die", którą napisali do 25. filmu z serii bondowskiej "Nie czas umierać".

Miley Cyrus wyróżniona została za swój zeszłoroczny przebój "Flowers", który wygrał w kategoriach Nagranie Roku oraz Najlepszy Występ Solowy - Pop.

Billie Eilish i Finneas PAP/EPA/ETIENNE LAURENT

Grammy 2024. Pełna lista nagrodzonych

Nagranie Roku: "Flowers" Miley Cyrus

Album Roku: "Midnigths" Taylor Swift

Piosenka Roku: "What Was I Made For?" [From the Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish O'Connell, Finneas O'Connell

Najlepszy Nowy Artysta: Victoria Monét

Najlepszy Występ Solowy Pop: "Flowers" - Miley Cyrus

Najlepszy Występ Pop - Duet/Grupa: "Ghost in the Machine" - SZA i Phoebe Bridgers

Najlepszy Album - Pop: "Midnights" - Taylor Swift

Najlepsze Nagranie - Dance/Muzyka Elektroniczna: "Rumble" - Skrillex, fred again.. & Flowdan

Najlepsze Nagranie - Pop/Dance: "Padam, Padam" Kylie Minogue

Najlepszy Album - Dance/ Muzyka Elektroniczna: "Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)" - fred again..

Najlepszy Występ - Rock: "Not Strong Enough" - boygenius

Najlepszy Występ - Metal: "72 Seasons" - Metallica

Najlepsza Piosenka - Rock: "Not Strong Enough" - boygenius

Najlepszy Album - Rock: "This Is Why" - Paramore

Najlepszy Występ - Muzyka Alternatywna: "This Is Why" - Paramore

Najlepszy Album - Muzyka Alternatywna: "The Record" - boygenius

Najlepszy Występ - R&B: "ICU" - Coco Jones

Najlepszy Występ - Tradycyjny R&B: "Good Morning" PJ Morton feat. Susan Carol

Najlepsza Piosenka - R&B: "Snooze" - SZA (autorzy piosenki: Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solána Rowe i Leon Thomas

Najlepszy Album - Progresywny R&B: "SOS" - SZA

Najlepszy Album R&B: "Jaguar II" Victoria Monét

Najlepszy Występ - Rap: "Scientists & Engineers" - Killer Mike feat. André 3000, Future and Eryn Allen Kane

Najlepszy Występ - Rap Melodyjny: "All My Life" - Lil Durk feat. J. Cole

Najlepsza Piosenka - Rap: "Scientists & Engineers" - Killer Mike feat. André 3000, Future i Eryn Allen Kane

Najlepszy Album - Rap: "Michael" Killer Mike

Najlepszy Album - Słowo Mówione, Poezja - "The Light Inside" J. Ivy

Najlepszy Występ Solowy Muzyka Country: "White Horse" - Chris Stapleton

Najlepszy Występ Muzyka Country - Duet/Grupa: "I Remember Everything" – Zach Bryan feat. Kacey Musgraves

Najlepsza Piosenka - Muzyka Country: "White Horse" - Chris Stapelton (autorzy piosenki: Chris Stapleton i Dan Wilson)

Najlepszy Album - Muzyka Country: "Bell Bottom Country" - Lainey Wilson

Najlepszy Album - New Age/Ambient/ Chant: "So She Howls" - Carla Patullo feat. Tonality and the Scorchio Quartet

Najlepszy Album - Jazz Alternatywny: "The Omnichord Real Book" – Meshell Ndegeocello

Najlepszy Występ - Jazz: "Tight" - Samara Joy

Najlepszy Album Wokalny - Jazz: "How Love Begins" - Nicole Zuraitis

Najlepszy Album Instrumentalny - Jazz: "The Winds of Change" Billy Childs

Najlepszy Album - Duży Zespół Jazzowy: "Basie Swings The Blues" – The Count Basie Orchestra pod kierownictwem Scotty'ego Barnharta

Najlepszy Album - Latin Jazz: "El Arte del Bolero Vol. 2" - Miguel Zenón & Luis Perdomo

Najlepszy Album - Tradycyjny Pop Śpiewany: "Bewichted" - Laufey

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Instrumentalna: "As We Speak" – Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer feat. Rakesh Chaurasia

Najlepszy Album - Teatr Muzyczny: "Some Like It Hot"

Najlepszy Występ/ Piosenka - Gospel: "All Things" – Kirk Franklin, (autor piosenki: Kirk Franklin)

Najlepszy Występ/ Piosenka - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: "Your Power" – Lecrae & Tasha Cobbs Leonard

Najlepszy Album - Gospel: "All Things New: Live in Orlando" – Tye Tribbett

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: "Church Clothes 4" – Lecrae

Najlepszy Album - Roots Gospel: "Echoes of the South" - Blind Boys of Alabama

Najlepszy Album - Latin Pop: "X Mí (Vol. 1)" – Gaby Moreno

Najlepszy Album - Música Urbana: "Mañana Será Bonito" – Karol G

Najlepszy Album - Latin Rock / Latin Alternative: "Vida Cotidiana" – Juanes

Najlepszy Album - Meksykańska Muzyka Regionalna: "Génesis" – Peso Pluma

Najlepsza Kompilacja Muzyczna dla Mediów Wizualnych: "Barbie the Album" - Różni Artyści

Najlepsza Ścieżka Muzyczna dla Mediów Wizualnych: "Oppenheimer" - Ludwig Göransson

Najlepsza Ścieżka Muzyczna - Gra Wideo/Inne Interaktywne Media: "Star Wars Jedi: Survivor" - Stephen Barton and Gordy Haab

Najlepsza Piosenka dla Mediów Wizualnych: "What Was I Made For?" autorzy piosenki: Billie Eilish O'Connell i Finneas O'Connell

Źródło: tvn24.pl