"Nie chcę zawstydzać tej młodej damy". Jay-Z skrytykował Grammy, odbierając nagrodę

Jay-Z odbiera Grammy

Raper przypomniał, że Will Smith i DJ Jazzy Jeff zbojkotowali galę wręczenia Grammy w 1989 roku oraz że on sam zdecydował się na podobny krok 10 lat później. - DMX (raper i kompozytor - red.) wydał wtedy dwa albumy, oba były numerami jeden - wspominał raper, podkreślając, że mimo to żaden z nich nie otrzymał wówczas nominacji do Grammy.