Grammy 2023 - wyniki. Lista zwycięzców. Kto otrzymał Grammy?

Grammy 2023 rozdane. Najbardziej prestiżowe nagrody branży fonograficznej wręczono 65. raz. W najważniejszych kategoriach statuetki trafiły do Harry'ego Stylesa, Lizzo i Bonnie Raiit. Królową nocy i historii Grammy została Beyonce, która spóźniła się na galę.

65. ceremonia wręczenia nagród odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek (polskiego czasu) w Crypto.Com Arena w Los Angeles. Po raz trzeci z rzędu gospodarzem gali był komik i gwiazdor telewizyjny Trevor Noah.

Sam Smith i Kim Petras otrzymali Grammy w kategorii najlepszy występ pop - duet/grupa za wykonanie piosenki "Unholy". Niemiecka wokalistka tym samym została pierwszą transseksualną artystką docenioną w tej kategorii. - Chcę podziękować wszystkim wspaniałym transseksualnym legendom - powiedziała Petras.

Legendarna aktorka Viola Davis nagrodzona została Grammy w kategorii najlepszy audiobook za "Finding Me". Tym samym dołączyła do prestiżowego grona artystek i artystów, którzy w swoim dorobku mają Oscara, Emmy, Tony i Grammy - czyli najważniejsze nagrody amerykańskiego przemysłu rozrywkowego, przyznawane przez odpowiednie akademie. Davis, niejednokrotnie określana jako czarnoskóra Meryl Streep, zapisała się już w 2015 roku w historii jako pierwsza czarnoskóra aktorka nagrodzona Emmy w kategorii najlepsza aktorka w głównej roli w serialu dramatycznym. W 2017 roku została natomiast pierwszą czarnoskórą aktorką z trzema oscarowymi nominacjami.

Grammy 2023. Spóźniona Beyonce z rekordem

Davis wręczyła również Grammy w kategorii najlepsza piosenka r'n'b. Wyróżnienie trafiło do Beyonce za piosenkę "Cuff It". Okazało się jednak, że artystka spóźniła się na galę. Statuetkę w jej imieniu odebrał legendarny Nile Rodgers, który współpracował z artystką przy tej piosence.

Po tym, jak Beyonce otrzymała nagrodę w kategorii najlepszy album - dance/muzyka elektroniczna za krążek "Renaissance", stała się najczęściej nagradzaną osobą w historii Grammy z wynikiem 32 statuetek. Wyprzedziła jednocześnie dotychczasowego rekordzistę: legendarnego węgiersko-brytyjskiego dyrygenta Georga Soltiego, który zdobył 31 Grammy.

"Renaissance" - Beyonce Columbia Records/Sony Music Polska

Grammy 2023. Krótka historia hip-hopu

Podczas tegorocznej gali świętowano 50-lecie hip-hopu. W specjalnej części, za którą odpowiadał Questlove, wystąpiły największe legendy gatunku: Big Boi, Busta Rhymes, Spliff Star, De La Soul, DJ Drama, DJ Jazzy Jeff, Grandmaster Flash, Grandmaster Mele Mel, Scorpio, Ice-T, Lil Baby, Lil Wayne, the Lox, Method Man, Nelly, Public Enemy, Queen Latifah, Rahiem, Rakim, Run-D.M.C., Salt-N-Pepa, DJ Spinderella, Scarface, Swizz Beatz, Too $hort.

Grammy 2023. Specjalna nagroda dla irańskiego wokalisty

Pierwsza dama USA Jill Biden wręczyła nową nagrodę, ustanowioną w tym roku przez Akademię Fonograficzną - Najlepsza Piosenka Zmieniająca Społeczeństwo (Best Song For Social Change). Nagrodą wyróżniono irańskiego twórcę Shervina Hajipoura za utwór "Baraye". - Ta piosenka stała się hymnem protestów po śmierci Mahsy Amini. To silny i poetycki apel o wolność i prawa kobiet - powiedziała Biden, przypominając, że Hajipour został aresztowany przez irańskie władze.

Następnie Biden wręczyła Grammy w kategorii piosenka roku. Pierwsza dama odczytała jedynie tytuł "Just Like That". Jej autorka Bonnie Raitt zareagowała po dłuższej chwili, nie wierząc, że to właśnie ona doceniona została w tej kategorii.

Grammy 2023. Pełna lista nagrodzonych

Nagranie Roku: Lizzo – "About Damn Time"

Album Roku: Harry Styles – "Harry’s House"

Piosenka Roku: Bonnie Raitt – "Just Like That"

Najlepszy Nowy Artysta: Samara Joy

Najlepszy Występ Solowy Pop: Adele – "Easy On Me"

Najlepszy Występ Pop - Duet/Grupa: Sam Smith & Kim Petras – "Unholy"

Najlepszy Album - Tradycyjny Wokalny Pop: Michael Bublé – "Higher"

Najlepszy Album - Pop: Harry Styles – "Harry’s House"

Najlepsze Nagranie - Dance/Muzyka Elektroniczna: Beyonce – "Break My Soul"

Najlepszy Album - Dance/ Muzyka Elektroniczna: Beyonce – "Renaissance"

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Instrumentalna: Snarky Puppy – "Empire Central"

Najlepszy Występ - Rock: Brandi Carlile – "Broken Horses"

Najlepszy Występ - Metal: Ozzy Osbourne feat. Tony Iommi – "Degradation Rules"

Najlepsza Piosenka - Rock: Brandi Carlile – "Broken Horses"

Najlepszy Album - Rock: Ozzy Osbourne – "Patient Number 9"

Najlepszy Występ - Muzyka Alternatywna: Wet Leg – "Chaise Longue"

Najlepszy Album - Muzyka Alternatywna: Wet Leg – "Wet Leg"

"Wet Leg" - Wet Leg Sonic Distribution

Najlepszy Występ - R&B: Muni Long – "Hrs & Hrs"

Najlepszy Występ - Tradycyjny R&B: Beyonce – "Plastic Off The Sofa"

Najlepsza Piosenka - R&B: Beyonce – "Cuff It"

Najlepszy Album - Progresywny R&B: Steve Lacy – "Gemini Rights"

Najlepszy Album R&B: Robert Glasper – "Black Radio III"

Najlepszy Występ - Rap: Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Najlepszy Występ - Rap Melodyjny: Future Featuring Drake & Tems – "Wait For U"

Najlepsza Piosenka - Rap: Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Najlepszy Album - Rap: Kendrick Lamar – ‘Mr. Morale & The Big Steppers’

Najlepszy Występ Solowy Muzyka Country: Willie Nelson – "Live Forever"

Najlepszy Występ Muzyka Country - Duet/Grupa: Carly Pearce & Ashley McBryde – "Never Wanted To Be That Girl"

Najlepsza Piosenka - Muzyka Country: Cody Johnson – "Til You Can't"

Najlepszy Album - Muzyka Country: Willie Nelson – "A Beautiful Time"

Najlepszy Album - New Age/Ambient/ Chant: Mystic Mirror – "White Sun"

Najlepsze Solo - Jazz Improwizowany: Wayne Shorter & Leo Genovese – "Endangered Species"

Najlepszy Album Wokalny - Jazz: Samara Joy – "Linger Awhile"

Najlepszy Album Instrumentalny - Jazz: Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton & Matthew Stevens – "New Standards, Vol. 1"

Najlepszy Album - Duży Zespół Jazzowy: Steven Feifke, Bijon Watson & Generation Gap Jazz Orchestra – "Generation Gap Jazz Orchestra"

Najlepszy Album - Latin Jazz: Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring The Congra Patria Son Jarocho Collective – "Fandango At The Wall in New York"

Najlepszy Występ/ Piosenka - Gospel: Maverick City Music & Kirk Franklin – "Kingdom"

Najlepszy Występ/ Piosenka - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: Maverick City Music & Kirk Franklin – "Fear Is Not My Future"

Najlepszy Album - Gospel: Maverick City Music & Kirk Franklin – "Kingdom Book One (Deluxe)"

Najlepszy Album - Współczesna Muzyka Chrześcijańska: Maverick City Music – "Breathe"

Najlepszy Album - Roots Gospel: Tennessee State University – "The Urban Hymnal"

Najlepszy Album - Latin Pop: Rubén Blades & Boca Livre – "Pasieros"

Najlepszy Album - Música Urbana: Bad Bunny – "Un Verano Sin Ti"

"Motomami" - Rosalia Sony Music Polska

Najlepszy Album - Latin Rock / Latin Alternative: Rosalía – "Motomami"

Najlepszy Album - Meksykańska Muzyka Regionalna: Natalia Lafourcade – "Un Canto por México – El Musical"

Najlepszy Album - Tropical Latin: Marc Anthony – "Pa'lla Voy"

Najlepszy Występ - American Roots: Aaron Neville & The Dirty Dozen Brass Band – "Stompin’ Ground"

Najlepszy Występ - Americana: Bonnie Raitt – "Made Up Mind"

Najlepsza Piosenka - American Roots: Bonnie Raitt – "Just Like That"

Najlepszy Album - Americana: Brandi Carlile – "In These Silent Days"

Najlepszy Album - Bluegrass: Molly Tuttle & Golden Highway – "Crooked Tree"

Najlepszy Album - Blues Tradycyjny: Taj Mahal & Ry Cooder – "Get On Board"

Najlepszy Album - Blues Współczesny: Edgar Winter – "Brother Johnny"

Najlepszy Album - Folk: Madison Cunningham – "Revealer"

Najlepszy Album - Regionalna Muzyka Korzeni: Ranky Tanky – "Live At The 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival"

Najlepszy Album - Reggae: Kabaka Pyramid – "The Kalling"

Najlepszy Występ - Muzyka Świata: Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode – "Bayethe"

Najlepszy Album - Muzyka Świata: Masa Takumi – "Sakura"

Najlepszy Album - Muzyka dla Dzieci: Alphabet Rockers – "The Movement"

Najlepszy Audiobook - Viola Davis – "Finding Me"

Najlepszy Album - Poezja: J. Ivy – The Poet Who Sat by the Door

Najlepszy Album Komediowy: Dave Chappelle – "The Closer"

Najlepszy Album - Musical: "Into the Woods’ 2022 Broadway Cast – ‘Into the Woods (2022 Broadway Cast Recording)"

Najlepsza Kompilacja Muzyczna dla Mediów Wizualnych: Various Artists – "Encanto"

Najlepsza Ścieżka Muzyczna dla Mediów Wizualnych: Germaine Franco – "Encanto"

Najlepsza Ścieżka Muzyczna - Gra Wideo/Inne Interaktywne Media: Stephanie Economou "Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök"

Najlepsza Piosenka dla Mediów Wizualnych: "We Don’t Talk About Bruno"

Najlepsza Aranżacja - Instrumentalna lub A Cappella: Magnus Lindgren, John Beasley & The SWR Big Band Featuring Martin Auer "Scrapple From The Apple"

Najlepsza Aranżacja - Instrumentalna i Wokalna: Christine McVie – "Songbird (Orchestral Version)"

Najlepszy Zbiór Nagrań: Tamsui-Kavalan Chinese Orchestra – "Beginningless Beginning"

Najlepsze Specjalne, Limitowane Wydawnictwo lub Zestaw: The Grateful Dead – ‘In And Out Of The Garden: Madison Square Garden ’81, ’82, ’83’

Najlepsza Książeczka w Albumie: Wilco – "Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)"

Najlepszy Album Historyczny: Wilco – "Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)"

Autor Piosenek Roku - Muzyka Rozrywkowa: Tobias Jesso Jr.

Najlepsza Inżynieria Albumu - Muzyka Rozrywkowa: Harry Styles – "Harry’s House"

Producent Roku - Muzyka Rozrywkowa: Jack Antonoff

Najlepszy Nagranie - Remix: Lizzo – "About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)"

Najlepszy Album - Dźwięk Wielokanałowy: Stewart Copeland & Ricky Kej – "Divine Tides"

Najlepszy Występ Orkiestrowy: New York Youth Symphony – "Works by Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie Coleman"

Najlepsze Nagranie Operowe: The Metropolitan Opera Orchestra & The Metropolitan Opera Chorus – "Blanchard: Fire Shut Up In My Bones"

Najlepszy Teledysk: Taylor Swift – "All Too Well: The Short Film"

Najlepszy Film Muzyczny: Various Artists Jazz Fest: A New Orleans Story

