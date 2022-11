Grammy 2023 - nominacje. Kto ma szansę na nagrodę

Nagrody Grammy 2023 zostaną wręczone po raz 65. W czwartek amerykańska Akademia Fonograficzna ogłosiła listę nominowanych do najbardziej prestiżowych nagród muzycznych na świecie. Najwięcej - aż dziewięć - nominacji otrzymała Beyonce, jednocześnie stając się rekordzistką wśród najczęściej nominowanych do tych nagród.

Nagrody Grammy uznawane są powszechnie za najważniejsze wyróżnienia muzycznym na świecie. Przyznawane są przez członków amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji, nazywanej także Akademią Fonograficzną.

Jubileuszowa 65. ceremonia wręczenia nagród Grammy odbędzie się w lutym 2023 roku i przyznane zostaną w 91 kategoriach. W tym roku akademia wprowadziła pięć nowych kategorii. Są to: Autor/Autorka Piosenki Roku (muzyka nieklasyczna), Najlepszy Występ - Muzyka Alternatywna, Najlepszy Występ - Muzyka Americana, Najlepsza Ścieżka Muzyczna do Gier Wideo i Innych Mediów Interaktywnych oraz specjalne wyróżnienie dla najlepszej piosenki, która ma wpływ na zmianę społeczną.

Grammy 2023 - ogłoszenie nominacji

Podczas czwartkowego wydarzenia, listę nominowanych przedstawili: Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly, John Legend, Jimmie Allen, Louis Fonsi, Ledisi, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Dan+Shay, prezenterzy telewizyjni Nate Burleson i Gayle King oraz szef Akademii Fonograficznej Harvey Mason jr.

W trakcie konferencji nie zabrakło muzyki. Trzykrotni laureaci Grammy - duet country Dan+Shay - wykonali piosenkę "Tequila". Cyndi Lauper na zakończenie konferencji zaśpiewała "Sally's Pigeons".

"King Richard: Zwycięska rodzina" - zwiastun z piosenką Beyonce Warner Bros. Pictures

Grammy 2023. Nowe rekordy Beyonce

Najwięcej nominacji w tym roku zdobyła Beyonce. To szósty raz w historii nagród, gdy do artystki trafiła największa liczba nominacji (bądź dzieliła pierwsze miejsce z inną osobą). Beyonce ma dziewięć szans na Grammy 2023. W związku z tym, że jej mąż Jay-Z otrzymał pięć nominacji w tym roku, oboje stali się najczęściej nominowanymi artystami do Grammy. Każde z nich ma po 88 nominacji. Co jednocześnie oznacza, że Amerykanka wyprzedziła takie legendy jak Paul McCartney i Quincy Jones.

To nie wszystko. Beyonce dzięki singlowi "Break My Soul" znalazła się wśród kandydatów do Grammy w kategorii Nagranie roku. W ten sposób wyprzedziła w statystykach Franka Sinatrę, stając się najczęściej nominowaną osobą w tej kategorii. Jej najnowszy album "Renaissance" jest czwartą jej płytą, która znalazła się w kategorii Album roku. W ten sposób Beyonce jest najczęściej nominowaną Afroamerykanką w tej kategorii.

Grammy 2023 - lista nominowanych w najważniejszych kategoriach

Grammy 2023. Nagranie roku:

ABBA - "Don’t Shut Me Down" Adele - "Easy on Me" Beyoncé - "Break My Soul" Brandi Carlile Featuring Lucius - "You and Me on the Rock" Doja Cat - "Woman" Harry Styles - "As It Was" Kendrick Lamar - "The Heart Part 5" Lizzo - "About Damn Time" Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous" Steve Lacy - "Bad Habit"

Grammy 2023. Piosenka roku:

Adele - "Easy on Me" Beyoncé - "Break My Soul" Bonnie Raitt - "Just Like That" DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did" Gayle - "ABCDEFU" Harry Styles - "As It Was" Kendrick Lamar - "The Heart Part 5" Lizzo - "About Damn Time" Steve Lacy - "Bad Habit" Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)"

Grammy 2023. Album roku:

ABBA - "Voyage" Adele - "30" Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti" Beyoncé - "Renaissance" Brandi Carlile - "In These Silent Days" Coldplay - "Music of the Spheres" Harry Styles - "Harry’s House" Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers" Lizzo - "Special" Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

ABBA Abba Voyage

Grammy 2023. Najlepszy nowy artysta:

Anitta Domi & JD Beck Latto Måneskin Molly Tuttle Muni Long Omar Apollo Samara Joy Tobe Nwigwe Wet Leg

Grammy 2023. Najlepszy album - rap:

DJ Khaled - "God Did" Future - "I Never Liked You" Jack Harlow - "Come Home the Kids Miss You" Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers" Pusha T - "It’s Almost Dry"

Grammy 2023. Najlepszy album wokalny pop:

ABBA - "Voyage" Adele - "30" Coldplay - "Music of the Spheres" Harry Styles - "Harry’s House" Lizzo - "Special"

Harry Styles lev radin/Shutterstock

Grammy 2023. Najlepszy występ - rap:

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did" Doja Cat - "Vegas" Gunna & Future Featuring Young Thug - "Pushin P" Hitkidd & Glorilla - "F.N.F. (Let’s Go)" Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Grammy 2023. Najlepsze nagranie dance/electro:

Beyoncé - "Break My Soul" Bonobo - "Rosewood" David Guetta & Bebe Rexha - "I’m Good (Blue)" Diplo & Miguel - "Don’t Forget My Love" Kaytranada Featuring H.E.R. - "Intimidated" Rüfüs Du Sol - "On My Knees"

Grammy 2023. Najlepsza piosenka - rap:

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did" Future Featuring Drake & Tems -"Wait for U" Gunna & Future Featuring Young Thug - "Pushin P" Jack Harlow Featuring Drake - "Churchill Downs" Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Grammy 2023. Najlepszy album - muzyka alternatywna:

Arcade Fire - "WE" Big Thief - "Dragon New Warm Mountain I Believe in You" Björk - "Fossora" Wet Leg - "Wet Leg" Yeah Yeah Yeahs - "Cool It Down"

Grammy Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Grammy 2023. Najlepszy album - rock

The Black Keys - "Dropout Boogie" Elvis Costello & The Imposters - "The Boy Named If" Idles - "Crawler" Machine Gun Kelly - "Mainstream Sellout" Ozzy Osbourne - "Patient Number 9" Spoon - "Lucifer on the Sofa"

Autor:tmw/dap

Źródło: tvn24.pl