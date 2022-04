Grammy 2022 - wyniki. Lista zwycięzców. Kto otrzymał Grammy?

Grammy 2022 rozdane. Jon Batiste został w pięciu kategoriach, w tym za album roku. W kategoriach: nagranie roku i piosenka roku zwyciężyła "Leave The Door Open" zespołu Silk Sonic z udziałem Bruno Marsa i Andersona .Paaka. Najlepszą nową artystką została Olivia Rodrigo, która zdobyła jeszcze dwie statuetki.

64. ceremonia wręczenia nagród Grammy - najważniejszych statuetek w przemyśle muzycznym - odbyła się w tym roku w Las Vegas. Tegoroczna gala wręczenia Grammy miała odbyć się w styczniu, jednak w związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Amerykańska Akademia Fonograficzna postanowiła przesunąć ceremonię i zorganizować ją w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Gospodarzem wieczoru był Trevor Noah.

Podczas ceremonii nawiązano do wojny w Ukrainie. W specjalnym nagraniu wideo, jakie zostało wyświetlone, z przesłaniem wystąpił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Co może być największym przeciwieństwem muzyki? Cisza zrujnowanych miast i ludzi - powiedział. - Wypełnijcie ciszę waszą muzyką. Wypełnijcie ją dzisiaj, mówiąc o naszej historii. Wspierajcie nas na każdy możliwy dla was sposób. W każdy, byle nie ciszą - zaapelował.

Grammy 2022. Wielki sukces Jona Batiste

W tym roku najwięcej nominacji zdobył Jon Batiste. Jeden z najbardziej utalentowanych amerykańskich wokalistów i autorów piosenek, miał 11 nominacji. Jeszcze przed rozpoczęciem gali Akademia opublikowała zwycięzców w większości z 86 kategorii. Batiste wygrał w czterech kategoriach: najlepszy teledysk, najlepsza muzyka napisana do mediów wizualnych, najlepsza piosenka - amerykańska muzyka korzeni oraz najlepszy występ - amerykańska muzyka korzeni. Batiste okazał się wielkim zwycięcą wieczoru, gdy Lenny Kravitz poinformował, że w kategorii album roku zdobywa "We Are" Batiste.

W czterech kategoriach zwyciężyła piosenka "Leave The Door Open" zespołu Silk Sonic z udziałem Bruno Marsa i rapera Andersoona .Paaka. Twórcy numeru odebrali statuetki w kategoriach: nagranie roku, piosenka roku, najlepszy występ - r'n'b oraz najlepsza piosenka r'n'b.

Powody do radości miała również Olivia Rodrigo. 19-letnia artystka otrzymała trzy nagrody w kategoriach: najlepszy album wokalny - pop, najlepsza nowa artystka, najlepszy występ solowy - pop.

Zespół Foo Fighters, który w tym roku zdobył trzy statuetki i miał wystąpić w trakcie gali, odwołał występ w związku z nagłą śmiercią perkusisty Taylora Hawkinsa. - To moment, w którym miałem zapowiedzieć występ Foo Fighters - powiedział Noah. Zamiast występu zapowiedział specjalne wideo, w którym wspomniano zmarłego muzyka.

Grammy 2022 - nawiązanie do "oscarowego policzka"

Gospodarz wieczoru Trevor Noah nawiązał do zeszłotygodniowego skandalicznego incydentu podczas gali oscarowej, gdy Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka, po tym, jak komik zażartował z wyglądu żony Smitha. Jada Pinkett Smith zdecydowała się na zgolenie głowy po tym, jak wyznała w 2018 roku, że mierzy się łysieniem plackowatym. Po incydencie aktor krzyczał z widowni w stronę Rocka: "Niech twoje j****e usta nie wypowiadają nazwiska mojej żony".

- W czasie dzisiejszego koncertu wręczamy nagrody Grammy. Nasze usta nie będą wypowiadać nazwisk ludzi - sparafrazował słowa Smitha Trevor Noah.

Grammy 2022

Grammy 2022 - pełna lista zwycięzców

Nagranie roku: Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Album roku: Jon Batiste – ‘We Are’

Piosenka roku: Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Najlepsza nowa artystka: Olivia Rodrigo

Najlepszy solowy występ - pop: Olivia Rodrigo – "Drivers License"

Najlepszy występ pop - duet lub zespół: Doja Cat feat. SZA – "Kiss Me More"

Najlepszy tradycyjny album - pop: Tony Bennett & Lady Gaga – "Love For Sale"

Najlepszy album wokalny - pop: Olivia Rodrigo – "Sour"

Najlepszy występ - rock: Foo Fighters – "Making A Fire"

Najlepszy występ - metal: Dream Theater – "The Alien"

Najlepsza piosenka - rock: Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett & Pat Smear – "Waiting On A War" (Foo Fighters)

Najlepszy album - rock: Foo Fighters – "Medicine At Midnight"

Najlepsze nagranie - dance/muzyka elektorniczna: Rüfüs du Sol - "Alive"

Najlepszy album - dance/muzyka elektroniczna: Black Coffee – "Subconsciously"

Najlepszy album - muzyka alternatywna: St. Vincent – "Daddy’s Home"

Najlepszy występ - r'n'b: Silk Sonic - "Leave the Door Open"; Jazmine Sullivan – "Pick Up Your Feelings"

Najlepszy album - r'n'b progresywny: Lucky Daye – "Table For Two"

Najlepszy występ - tradycyjny r'n'b: H.E.R. – "Fight For You"

Najlepsza piosenka - r'n'b: Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars – "Leave The Door Open" (Silk Sonic)

Najlepszy album - r'n'b: Jazmine Sullivan – "Heaux Tales"

Najlepszy występ - r'n'b tradycyjny: H.E.R. – ‘Fight for You’

Najlepszy występ - rap: Baby Keem, Kendrick Lamar – "Family Ties"

Najlepszy album - rap: Tyler, the Creator – "Call Me If You Get Lost"

Najlepszy występ - rap melodyjny: Kanye West, The Weekend, Lil Baby – ‘Hurricane’ – winner

Najlepsza piosenka - rap: Kanye West, Jay-Z – "Jail"

Najlepszy album - latin pop lub urban: Alex Cuba – "Mendó"

Najlepszy występ - amerykańska muzyka korzeni: Jon Batiste – "Cry"

Najlepsza piosenka - amerykańska muzyka korzeni: Jon Batiste – "Cry"

Najlepszy album - americana: Los Lobos – "Native Sons"

Najlepszy album - bluegrass: Béla Fleck – "My Bluegrass Heart"

Najlepszy album - tradycyjny blues: Cedric Burnside – "I Be Trying"

Najlepszy album - blues współczesny: Christone "Kingfish" Ingram – "662"

Najlepszy album - folk: Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – "They're Calling Me Home"

Najlepszy album - regionalna muzyka korzeni: Kalani Pe'a – "Kau Ka Pe'a"

Najlepszy album reggae: Jesse Royal – Royal Soja – "Beauty In the Silence"

Najlepszy album - muzyka świata: Angélique Kidjo – "Mother Nature"

Najlepszy album - new age: Stewart Copeland, Ricky Kej – "Divine Tides"

Najlepsza inżynieria albumu - muzyka rozrywkowa: Tony Bennet, Lady Gaga – "Love For Sale"

Producent roku - muzyka rozrywkowa: Jack Antonoff

Najlepsze nagranie zremiksowane: Deftones – "Passenger (Mike Shinoda Remix)"

Najlepszy album (Grammy 2021) - immesive audio: Jim R. Keene, the United States Army Field Band – "Soundtrack of the American Soldier"

Najlepszy album - immersive audio: - Alicia Keys – "Alicia"

Najlepsza inżynieria - muzyka klasyczna: Chanticleer – "Chanticleer Sings Christmas"

Najlepszy album - współczesna muzyka instrumentalna: Taylor Eigsti – "Tree Falls"

Najlepszy występ solowy - muzyka country: Chris Stapleton – "You Should Probably Leave"

Najlepszy występ duetu lub grupy - muzyka country: Brothers Osborne – "Younger Me"

Najlepsza piosenka - country: Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton – "Cold" (Chris Stapleton)

Najlepszy album - country: Chris Stapleton – "Starting Over"

Najlepsze solo - jazz improwizowany: Chick Corea "Humpty Dumpty (Set 2)"

Najlepszy album wokalny - jazz: Esperanza Spalding – "Songwrights Apothecary Lab"

Najlepszy album instrumentalny - jazz: Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba – "Skyline"

Najlepszy album dużego zespołu jazzowego: Christian McBride Big Band – "For Jimmy, Wes And Oliver"

Najlepszy album - latin jazz: Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – "Mirror Mirror"

Najlepszy występ/piosenka - gospel: CeCe Winans – "Never Lost"

Najlepszy występ/piosenka - współczesna muzyka chrześcijańska: CeCe Winans; Dwan Hill, Kyle Lee, CeCe Winans & Mitch Wong – "Believe For It"

Najlepszy album - gospel: CeCe Winans – "Believe For It"

Najlepszy album - współczesna muzyka chrześcijańska: Elevation Worship & Maverick City Music – ‘Old Church Basement’

Najlepszy album - roots gospel: Carrie Underwood – "My Savior"

Najlepszy album - musica urbana: Bad Bunny – "El Último Tour Del Mundo"

Najlepszy album - latin rock/ latine alternative: Juanes – "Origen"

Najlepszy album - regionalna muzyka meksykańska: Vicente Fernández – "A Bis 80’s"

Najlepszy album - tropical latin: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – "Salswing!"

Najlepszy występ - muzyka świata: Arooj Aftab – "Mohabbat"

Najlepszy album - muzyka dziecięca: Falu – "A Colorful World"

Najlepszy album - komedia: Louis C.K. – "Sincerely Louis CK"

Najlepszy album - musical teatralny: "The Unofficial Bridgerton Musical"

Najlepsza kompilacja muzyczna dla mediów wizualnych: Andra Day – "The United States Vs. Billie Holiday"

Najlepsza ścieżka muzyczna dla mediów wizualnych: Carlos Rafael Rivera – "The Queen’s Gambit"; Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross – "Soul"

Najlepsza piosenka napisana dla mediów wizualnych: Bo Burnham, songwriter (Bo Burnham) – "All Eyes On Me [From Inside]"

Najlepsza kompozycja instrumentalna: Lyle Mays – "Eberhard"

Najlepsza aranżacja - a cappella lub intrumentalna: Charlie Rosen & Jake Silverman (The 8-Bit Big Band Featuring Button Masher) – "Meta Knight’s Revenge (From "Kirby Superstar")"

Najlepsza aranżacja - instrumenty i wokale: Vince Mendoza (Vince Mendoza, Czech National Symphony Orchestra & Julia Bullock) – "To The Edge Of Longing (Edit Version)"

Najlepsza kompilacja nagrań: Li Jheng Han & Yu, Wei (2nd Generation Falangao Singing Group & The Chairman Crossover Big Band) – "Pakelang"

Najlepsze specjalne wydanie z nagraniami: Darren Evans, Dhani Harrison & Olivia Harrison (George Harrison) – "All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition"

Najlepsza książeczka w albumie: Ricky Riccardi, (Louis Armstrong) – "The Complete Louis Armstrong Columbia And RCA Victor Studio Sessions 1946-1966"

Najlepszy album historyczny: Joni Mitchell – "Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)"

Najlepsza inżynieria albumu - muzyka rozrywkowa: Dae Bennett, Josh Coleman & Billy Cumella (inżynierowie); Greg Calbi & Steve Fallone (mastering) - Tony Bennett & Lady Gaga – "Love For Sale"

Producentka roku - muzyka klasyczna: Judith Sherman

Najlepszy występ orkiestrowy: Yannick Nézet-Séguin (dyrygent), Philadelphia Orchestra – "Price: Symphonies Nos. 1 & 3"

Najlepsze nagranie - opera: Karen Kamensek (dyrygentka), J’Nai Bridges, Anthony Roth Costanzo, Zachary James & Dísella Lárusdóttir, David Frost (producenci) - The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus – "Glass: Akhnaten"

Najlepszy występ chóralny: Gustavo Dudamel (dyrygent), Grant Gershon, Robert Istad, Fernando Malvar-Ruiz & Luke McEndarfer (chórmistrzowie) - Leah Crocetto, Mihoko Fujimura, Ryan McKinny, Erin Morley, Tamara Mumford, Simon O’Neill, Morris Robinson & Tamara Wilson, Los Angeles Philharmonic, Los Angeles Children’s Chorus, Los Angeles Master Chorale, National Children’s Chorus & Pacific Chorale – "Mahler: Symphony No. 8, 'Symphony Of A Thousand'"

Najlepszy występ - muzyka kameralna: Yo-Yo Ma & Emanuel Ax – "Beethoven: Cello Sonatas – Hope Amid Tears"

Najlepsze solo instrumentalne - muzyka klasyczna: Jennifer Koh – "Alone Together"

Najlepszy album wokalny - muzyka klasyczna: Sangeeta Kaur & Hila Plitmann (Virginie D’Avezac De Castera, Lili Haydn, Wouter Kellerman, Nadeem Majdalany, Eru Matsumoto & Emilio D. Miler) – "Mythologies"

Najlepsze kompendium - muzyka klasyczna: Amy Andersson (dyrygentka); Amy Andersson, Mark Mattson & Lolita Ritmanis (producenci) - "Women Warriors – The Voices Of Change"

Najlepsza kompozycja - muzyka współczesna: Caroline Shaw (kompozytorka) - Dawn Upshaw, Gilbert Kalish & Sō Percussion – "Shaw: Narrow Sea"

Najlepszy teledysk: Jon Batiste – "Freedom"

Najlepszy film muzyczny: Various Artists – "Summer Of Soul"

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl, Reuters, Variety, NME