Beyoncé, Taylor Swift i Dua Lipa królują, BTS tworzą historię. Oto nominacje do Grammy

Nominacje do 63. dorocznych nagród Grammy zostały ogłoszone we wtorek. Beyoncé prowadzi wśród nominowanych - ma szansę na dziewięć statuetek. Po raz pierwszy w historii został nominowany zespół wykonujący K-pop - BTS.

Oprócz Beyoncé, którą nominowano w dziewięciu kategoriach, najwięcej nominacji otrzymali Taylor Swift, Dua Lipa oraz Roddy Ricch - każde z nich po sześć. Gospodarzem imprezy w styczniu będzie Trevor Noah z "The Daily Show".

Wokalistki i raper z największą liczbą nominacji

Wokalistka Beyoncé dostała między innymi cztery nominacje za utwór "Black Parade". Jest to protest song wydany w trakcie protestów pod hasłem Black Lives Matter tego lata w USA. Dziewięć nominacji Beyoncé zwiększyło jej historyczną przewagę jako najczęściej nominowanej artystki w historii Grammy. Ma teraz 79 nominacji, co daje jej drugie miejsce w historii razem z Paulem McCartneyem. Przed nią jest producent Quincy Jones i Jay-Z, prywatnie mąż Beyoncé - obaj mają po 80 nominacji na koncie.

Z kolei Taylor Swift ma szansę na nagrodę za album roku za swój krążek "Folklore", który nagrała w trakcie lockdownu, nie mogąc promować na trasie koncertowej wydanego w sierpniu 2019 roku albumu "Lover". Jeśli Swift dostanie tę statuetkę, to będzie jedyną artystką solową, która otrzymała ją trzy razy - do tej pory tylko dwie kobiety dostały Grammy za album roku dwa razy i są to właśnie Taylor Swift oraz Adele.

Brytyjska wokalistka Dua Lipa otrzymała nominacje za swój ostatni album "Future Nostalgia". Z kolei raper Roddy Ricch został doceniony za swój kawałek "The Box".

Billie Eilish otrzymała kilka nominacji za swój singiel "Everything I Wanted", a także utwór do kolejnego filmu o Bondzie, czyli "No Time To Die". 18-latka przeszła do historii na początku tego roku, stając się pierwszą artystką, która wygrała wszystkie cztery główne kategorie Grammy - najlepszy nowy artysta, piosenka roku, płyta roku i najlepszy album.

Historyczne nominacje dla Harry'ego Stylesa i BTS

Wśród brytyjskich nominowanych znalazł się Harry Styles, który odebrał swoje pierwsze nominacje do nagrody Grammy w kategoriach dotyczących gatunku pop. Jego poprzedni zespół One Direction był konsekwentnie pomijany przez Grammy, pomimo ich międzynarodowego sukcesu.

Pierwszy mężczyzna na okładce amerykańskiego Vogue'a TVN24

Koreański zespół BTS zdobył swoją pierwszą muzyczną nominację - singiel "Dynamite" zyskał uznanie w kategorii najlepszych występów zespołowych. To pierwsza nominacja Grammy w historii dla zespołu wykonującego gatunek K-pop. Wcześniej album BTS "Love Yourself: Tear" był nominowany w mało istotnej kategorii "najlepsze opakowanie" w 2019 roku, ale gdyby wtedy wygrali, nagroda trafiłaby do dyrektora artystycznego HuskyFox. Na zeszłorocznej ceremonii również przeszli do historii - jako pierwsza grupa K-pop, która wręczyła nagrodę na tej gali.

Cztery nominacje otrzymała wokalista Phoebe Bridgers (między innymi w kategorii "najlepszy nowy artysta"), a trzy Fiona Apple (w tym za swój ostatni album "Fetch the Bolt Cutters"). Zmarły w tym roku z powodu koronawirusa John Prine otrzymał pośmiertnie dwie nominacje za swój ostatni utwór "I Remember Everything".

Nominacje w najważniejszych kategoriach:

Album roku

"Chilombo," Jhené Aiko

"Black Pumas (Deluxe Edition)," Black Pumas

"Everyday Life," Coldplay

"Djesse Vol. 3," Jacob Collier

"Women in Music Pt. III," Haim

"Future Nostalgia," Dua Lipa

"Hollywood's Bleeding," Post Malone

"Folklore," Taylor Swift

Nagranie roku

"Black Parade," Beyoncé

"Colors," Black Pumas

"Rockstar," DaBaby featuring Roddy Ricch

"Say So," Doja Cat

"Everything I Wanted," Billie Eilish

"Don't Start Now," Dua Lipa

"Circles," Post Malone

"Savage," Megan Thee Stallion

Piosenka roku

"Black Parade," Beyoncé

"The Box," Roddy Ricch

"Cardigan," Taylor Swift

"Circles," Post Malone

"Don't Start Now," Dua Lipa

"Everything I Wanted," Billie Eilish

"I Can't Breathe," H.E.R.

"If the World Was Ending," JP Saxe featuring Julia Michaels

Najlepszy nowy artysta

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Najlepszy wokalny album pop

"Changes," Justin Bieber

"Chromatica," Lady Gaga

"Future Nostalgia," Dua Lipa

"Fine Line," Harry Styles

"Folklore," Taylor Swift

Najlepszy album rockowy

"A Hero's Death," Fontaines D.C.

"Kiwanuka," Michael Kiwanuka

"Daylight," Grace Potter

"Sound & Fury," Sturgill Simpson

"The New Abnormal," The Strokes

Najlepszy album z muzyką alternatywną

"Fetch the Bolt Cutters," Fiona Apple

"Hyperspace," Beck

"Punisher," Phoebe Bridgers

"Jamie," Brittany Howard

"The Slow Rush," Tame Impala

Najlepszy album z gatunku rap

"Black Habits," D Smoke

"Alfredo," Freddie Gibbs and the Alchemist

"A Written Testimony," Jay Electronica

"King's Disease," Nas

"The Allegory," Royce Da 5'9"

