Będzie pierwszy film z uniwersum "Gry o tron". Kiedy?
O kinowej odsłonie świata wykreowanego przez George’a R.R. Martina mówiło się od ponad dekady. Jak przypomina "The Hollywood Reporter", pierwsze dyskusje na temat filmu rozpoczęły się już w 2013 roku, dwa lata po premierze serialowej "Gry o tron". Produkcja HBO zdobyła liczne nagrody i stała się jednym z największych telewizyjnych hitów stacji.
We wtorek Warner Bros. oficjalnie ogłosiło, że "Game of Thrones: Aegon's Conquest" trafi na duży ekran na początku czerwca 2029 roku. Za kamerą stanie Owen Harris, związany również z serialem "Rycerz siedmiu królestw", kolejną produkcją opartą na twórczości Martina.
George R.R. Martin miał wątpliwości
Szczegóły fabuły oraz obsada filmu na razie pozostają tajemnicą. Według "The Hollywood Reporter" historia ma koncentrować się na podboju Westeros przez Aegona I, założyciela królewskiej dynastii Targaryenów. Postać ta nie doczekała się dotąd własnej ekranowej historii.
Choć pomysł przeniesienia uniwersum "Gry o tron" na duży ekran pojawił się już wiele lat temu, sam George R.R. Martin, autor "Pieśni lodu i ognia", podchodził do niego z rezerwą. W 2015 roku tłumaczył, że obawiał się konieczności rezygnowania z istotnych fragmentów rozbudowanej historii na potrzeby filmu. Nie chciał również, by kinowa produkcja koncentrowała się wyłącznie na jednej postaci.
W HBO Max, prócz kultowej już "Gry o tron", dostępne są dwa seriale oparte na prozie Martina - "Ród smoka" i "Rycerz siedmiu królestw".
Redagowała AZ