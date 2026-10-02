Będzie pierwszy film z uniwersum "Gry o tron". Kiedy?

Oficjalny teaser drugiego sezonu "Rodu smoka" Źródło wideo: HBO Max Źródło zdj. gł.: Helen Sloan - HBO/The Hollywood Archive/PAP/Photoshot

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

O kinowej odsłonie świata wykreowanego przez George’a R.R. Martina mówiło się od ponad dekady. Jak przypomina "The Hollywood Reporter", pierwsze dyskusje na temat filmu rozpoczęły się już w 2013 roku, dwa lata po premierze serialowej "Gry o tron". Produkcja HBO zdobyła liczne nagrody i stała się jednym z największych telewizyjnych hitów stacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest nowy zwiastun serialu o Harrym Potterze

We wtorek Warner Bros. oficjalnie ogłosiło, że "Game of Thrones: Aegon's Conquest" trafi na duży ekran na początku czerwca 2029 roku. Za kamerą stanie Owen Harris, związany również z serialem "Rycerz siedmiu królestw", kolejną produkcją opartą na twórczości Martina.

Serial "Gra o tron" Źródło zdjęcia: HBO / PictureLux/PAP

George R.R. Martin miał wątpliwości

Szczegóły fabuły oraz obsada filmu na razie pozostają tajemnicą. Według "The Hollywood Reporter" historia ma koncentrować się na podboju Westeros przez Aegona I, założyciela królewskiej dynastii Targaryenów. Postać ta nie doczekała się dotąd własnej ekranowej historii.

Choć pomysł przeniesienia uniwersum "Gry o tron" na duży ekran pojawił się już wiele lat temu, sam George R.R. Martin, autor "Pieśni lodu i ognia", podchodził do niego z rezerwą. W 2015 roku tłumaczył, że obawiał się konieczności rezygnowania z istotnych fragmentów rozbudowanej historii na potrzeby filmu. Nie chciał również, by kinowa produkcja koncentrowała się wyłącznie na jednej postaci.

W HBO Max, prócz kultowej już "Gry o tron", dostępne są dwa seriale oparte na prozie Martina - "Ród smoka" i "Rycerz siedmiu królestw".

Redagowała AZ