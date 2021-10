Gloria Estefan po raz pierwszy o traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa: byłam molestowana

- Czekałam. Miałam 9 lat, gdy do tego doszło, to był ktoś, komu moja mama ufała. Był członkiem rodziny, ale nie tej bliskiej. Wykorzystał swoją przewagę, ponieważ moja mama wysłała mnie do jego szkoły muzycznej. Od razu zaczął jej mówić, jaka to jestem utalentowana i że potrzebuję specjalnej uwagi. Mama czuła się szczęśliwa, że da mi tę specjalną uwagę - powiedziała Gloria.

Gloria Estefan o swoim oprawcy

Autorka takich hitów jak "Conga" czy "Rhythm Is Gonna Get You", wyznała, że doszło do jednej szczególnie niebezpiecznej sytuacji. - Powiedziałam mu: to nie może się zdarzyć, nie możesz tego robić. On na to: twój ojciec jest w Wietnamie, twoja mama jest samotna. Zabiję ją, jeśli jej powiesz - wyznała.