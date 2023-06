Glenda Jackson nie żyje. Laureatka dwóch Oscarów miała 87 lat

Glenda Jackson - kim była?

Glenda Jackson urodziła się w 1936 roku w Birkenhead. Jak pisze "Guardian", jako dziecko marzyła o tym, aby zostać tancerką. Z czasem odkryła, że lubi aktorstwo i po namowie przyjaciółki dołączyła do lokalnej grupy teatralnej Townswomen's Guild oraz złożyła podanie do jednej ze szkół teatralnych, Royal Academy of Dramatic Art (RADA), do której się dostała. Zadebiutowała na profesjonalnej scenie w 1957 roku w Worthing w sztuce "Separate Tables" Terence'a Rattigana. W 1964 roku dołączyła do Royal Shakespeare Company (RSC), skupiającej brytyjskie teatry. Dramatopisarz David Edgar wspominał po latach jej występ w sztuce "Marat/Sade" Petera Weissa jako jeden z najlepszych, jakie kiedykolwiek widział, w produkcji, która "na zawsze zmieniła brytyjski teatr".