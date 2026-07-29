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Kultura i styl

Zdobywca Oscara Glen Hansard zginął w wypadku motocyklowym

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Glen Hansard
Glen Hansard na archiwalnych zdjęciach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Arthur Cauty / Shutterstock.com
Nie żyje Glen Hansard. Irlandzki piosenkarz, autor piosenek, w tym oscarowej "Falling Slowly" zginął w środę w wypadku drogowym pod Dublinem - poinformowało radio Newstalk.

Według rozgłośni 56-letni muzyk zmarł dziś wczesnym rankiem. Dziennik "Irish Independent" podał, że Hansard zginął w wypadku motocyklowym w Lucan na obrzeżach Dublina. Ratownicy mieli zostać wezwani na miejsce zderzenia około godziny 4.30. Przedstawiciele policji potwierdzili w rozmowie z gazetą, że podjęto próbę udzielenia Hansardowi pomocy medycznej, jednak muzyk zmarł.

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Grał na ulicy, pomagał potrzebującym

Glen Hansard debiutował jako muzyk występując na ulicy. W 1989 roku założył zespół The Frames, który wywarł duży wpływ na irlandzką scenę rockową. Wydał z nim sześć albumów studyjnych. Próbował swych sił również w aktorstwie. Zagrał w takich filmach jak "The Commitments" czy "Once".

Do jego najbardziej znanych utworów należą: "The Weight", "My Father's Daughter", "Why Woman" oraz "Falling Slowly". Za ten ostatni utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Once", zdobył w 2008 roku Oscara w kategorii najlepsza piosenka oryginalna, wspólnie z czeską piosenkarką i autorką tekstów Marketą Irglovą. Hansard i Irglova przez lata tworzyli muzyczny duet The Swell Season i wydali wspólnie kilka płyt.

Jak wynika ze strony artysty, na ten rok zaplanował solową trasę koncertową. Rozgłośnia zauważyła, że 56-latek słynął z darmowych koncertów oraz dorocznych występów na dublińskiej Grafton Street w wigilię Bożego Narodzenia. Zbierał wówczas środki na rzecz organizacji charytatywnej, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności.

Jak pisze "Irish Independent" muzyk był mężem fińskiej poetki Maire Saaritsy. W październiku 2022 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko.

Redagował AM

Źródło: Reuters, Newstalk, Irish Independent
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Tagi:
zmarł..., nekrologiMuzykaIrlandiaOscary
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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